Newell's ya piensa en refuerzos: ¿qué defensor del fútbol mexicano está en carpeta?

Las probables salidas de Lollo y Sosa, más la incertidumbre sobre continuidad de Cuesta, abren la chance de una incorporación

La fragilidad defensiva que ha tenido la última línea de Newell's en 2025 obliga a Roberto Sensini junto con los nuevos entrenadores y todo su equipo de trabajo a poner manos a la obra. El objetivo es conseguir con rapidez un refuerzo en la zaga.

El fin de los contratos de Luciano Lollo y Víctor Cuesta es un problema. El primero está casi sin chances de continuar, mientras que el segundo tendrá que charlar para renovar el vínculo , aunque no parece fácil. Todo esto y la casi segura baja de Luca Sosa muestran una baja muy importante ese sector del campo de juego.

Por otra parte asoman la continuidad de Saúl Salcedo y la posibilidad cierta de que Ian Glavinovich , de regreso al parque de la Independencia y recuperado de una lesión, sea tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico. Los entrenadores también deben decidir sobre el futuro de Facundo Mansilla y esto confirma la poca cantidad de zagueros que tiene hoy la Lepra.

Uno de los apuntados es el defensor zurdo Lucas Gabriel Merolla . El futbolista de 30 años milita actualmente en Mazatlán de México , equipo que jugó frente al Rojinegro en el cuadrangular internacional que se disputó en los primeros días de julio.

>> Leer más: Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

El zaguero tuvo un gran desempeño en Huracán, donde estuvo desde 2018 a 2023. A pesar de que viene sumando minutos, no es titular. Estuvo cerca de ser jugador de Atlas en el mismo país, pero no llegó a un acuerdo, y sería pretendido por varios clubes argentinos. Entre ellos, Boca habría consultado por su situación.

Merolla arrancó en el ascenso defendiendo los colores del Deportivo Español para después pasar a Deportivo Madryn y posteriormente saltó a la primera división para defender los colores del Globo. Su ficha es elevada, pero podría llegar a salir a préstamo para ganar minutos.