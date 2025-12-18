Newell's ya piensa en refuerzos: ¿qué defensor del fútbol mexicano está en carpeta?

La fragilidad defensiva que ha tenido la última línea de Newell's en 2025 obliga a Roberto Sensini junto con los nuevos entrenadores y todo su equipo de trabajo a poner manos a la obra. El objetivo es conseguir con rapidez un refuerzo en la zaga.
Las probables salidas de Lollo y Sosa, más la incertidumbre sobre continuidad de Cuesta, abren la chance de una incorporación
Por Hernán Cabrera
El fin de los contratos de Luciano Lollo y Víctor Cuesta es un problema. El primero está casi sin chances de continuar, mientras que el segundo tendrá que charlar para renovar el vínculo, aunque no parece fácil. Todo esto y la casi segura baja de Luca Sosa muestran una baja muy importante ese sector del campo de juego.
Por otra parte asoman la continuidad de Saúl Salcedo y la posibilidad cierta de que Ian Glavinovich, de regreso al parque de la Independencia y recuperado de una lesión, sea tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico. Los entrenadores también deben decidir sobre el futuro de Facundo Mansilla y esto confirma la poca cantidad de zagueros que tiene hoy la Lepra.
Uno de los apuntados es el defensor zurdo Lucas Gabriel Merolla. El futbolista de 30 años milita actualmente en Mazatlán de México, equipo que jugó frente al Rojinegro en el cuadrangular internacional que se disputó en los primeros días de julio.
El zaguero tuvo un gran desempeño en Huracán, donde estuvo desde 2018 a 2023. A pesar de que viene sumando minutos, no es titular. Estuvo cerca de ser jugador de Atlas en el mismo país, pero no llegó a un acuerdo, y sería pretendido por varios clubes argentinos. Entre ellos, Boca habría consultado por su situación.
Merolla arrancó en el ascenso defendiendo los colores del Deportivo Español para después pasar a Deportivo Madryn y posteriormente saltó a la primera división para defender los colores del Globo. Su ficha es elevada, pero podría llegar a salir a préstamo para ganar minutos.
