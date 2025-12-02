"Envidiosa": qué se sabe sobre la cuarta temporada del éxito de Netflix

Tras el éxito de su última temporada, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si habrá una nueva entrega

Griselda Siciliani confirmó que ya grabaron la cuarta temporada de "Envidiosa"

Luego de dos exitosas temporadas , este mes Netflix lanzó la tercera entrega de “Envidiosa” . Como era de esperarse, la serie volvió a posicionarse en lo más alto del ranking y conquistó al público de manera masiva. En este contexto, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si habrá una cuarta temporada .

“Envidiosa” sigue la historia de Vicky (interpretada por Griselda Siciliani), una mujer cercana a los 40 que desea formar una familia pero no logra encontrar pareja. La serie combina comedia, drama y romance, y cuenta con un elenco de reconocidos actores como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea , entre otros.

La tercera temporada, que llegó a Netflix en noviembre con diez episodios, profundiza en la obsesión de Vicky por casarse y convertirse en madre, en un momento en el que atraviesa una crisis por cumplir 40 años. Tras su rotundo éxito, fue la propia Griselda Siciliani quien confirmó que “Envidiosa” tendrá una cuarta temporada .

Qué se sabe sobre la cuarta temporada de “Envidiosa”

Griselda Siciliani confirmó que Envidiosa tendrá cuarta temporada .Aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, según detalló la actriz, se trata de la última entrega del éxito de Netflix.

“No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada de Envidiosa. Terminó y ya está hecha”, dijo Siciliani.

En este sentido, agregó: “Ya terminamos de hacer Envidiosa. Hay cuarta, está hecha, es una bomba. No se sabe cuándo sale al aire. La cuarta y fin. Cierra espectacular, es una locura”.

>>Leer más: Lorena Vega, actriz de "Envidiosa" y "En el barro", tiene que aclarar que no es psicóloga

El elenco y dirección de “Envidiosa”

Los personajes principales de la serie son interpretados por reconocidos actores que se suman a la labor de Siciliani.

Entre ellos se destacan: Esteban Lamothe (Matías), Pilar Gamboa (Carolina), Violeta Urtizberea (Lucila), Marina Bellati (Débora), Bárbara Lombardo (Melina), Débora Nishimoto (Mei), Lorena Vega (Fernanda) y Susana Pampín (Teresa).

Escrita por la guionista Carolina Aguirre y dirigida por Gabriel Medina, esta serie contó con la producción artística de Adrián Suar, quien fue pareja de Siciliani.

El éxito de "Envidiosa"

"Envidiosa", serie protagonizada por Griselda Siciliani, se ubicó entre las producciones más vistas de Netflix en Argentina y en otros países de la región. Fue tal su exitoso comienzo que se metió en el Top 10 global para series de habla no inglesa de la plataforma. De la misma manera, las redes sociales hicieron eco con debates y cuestionamientos que plantean los dramáticos desamores de la serie.