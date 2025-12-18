La Capital | La Ciudad | reforma laboral

Contra de la reforma laboral: sindicatos y organizaciones ya se congregan en San Cayetano

Gremios del transporte y la CCC comienzan a movilizarse. La CGT convocó a una movida en la Plaza 25 de Mayo por la tarde

18 de diciembre 2025 · 10:20hs
La CCC y la Catt ya están congregados en la Iglesia de San Cayetano

La CCC y la Catt ya están congregados en la Iglesia de San Cayetano, listos para marchar hacia Plaza 25 de Mayo en contra de la reforma laboral
La CCC congrega en San Cayetano desde media mañana

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La CCC congrega en San Cayetano desde media mañana

En Rosario ya comenzaron las movilizaciones en contra de la reforma laboral del gobierno nacional. Este jueves habrá en la ciudad marchas y concentraciones para rechazar el proyecto de ley oficialista.

Los sindicatos nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) ya están concentrando en la iglesia San Cayetano desde las 10 de este jueves.

Luego, las organizaciones sociales y los sindicatos planean marchar hasta la Plaza 25 de Mayo a las 12. Por la tarde se suma la convocatoria de la Central General de Trabajadores (CGT) en el mismo espacio.

La convocatoria por la tarde

La CGT de Rosario convocó a una concentración a las 16 promete ser multitudinaria, atento al nivel de adhesión que adelantaron gremios y organizaciones sociales, políticas, dederechos humanos y hasta empresariales.

“Las y los trabajadores organizados de nuestra región manifestamos nuestro rechazo al proyecto de reforma laboral y nos movilizaremos en favor de nuestros derechos”, indicó Vivas, titular cegetista.

Martín Lucero, secretario adjunto de la CGT Rosario y titular del gremio Sadop (docentes privados) dijo: “El acto de este jueves va a representar un hecho histórico para Rosario, nos plantaremos contra una reforma laboral que lejos de producir nuevos puestos de trabajo va a eliminar los pocos puestos de trabajo que quedan”.

Se nuclean en la Intersindical Rosario (Luz y Fuerza, Prensa, Correo, Atsa Rosario, Sadop, Bancarios, Judiciales de Santa Fe) se concentran a las 16 horas en la Plaza 25 de Mayo. También se suman a la medida de fuerza y a la movilización el sector universitario de la Universidad Nacional de Rosario, tanto el gremio docente, nucleado en Coad, como elno docente, representado por Apur.

>> Leer más: La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

En Buenos Aires, la CGT convocó a marchar hacia Plaza de Mayo y espera una adhesión masiva. “La reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”, señaló la central sindical. Las dos CTA anunciaron su adhesión a la movilización.

Las huelgas

Por su parte, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) anunció que parará este jueves en rechazo a la reforma laboral.

Además apoyó la convocatoria a la marcha que organiza la Confederación General del Trabajo (CGT) con el fin de expresar su rechazo a una de las principales iniciativas del temario de sesiones extraordinarias en el Congreso.

“Cada uno de los 191 artículos del proyecto del gobierno está dedicado a quitarnos derechos, a que no podamos organizarnos y a impedirnos luchar”, señalaron desde la federación. En cuanto al alcance de la modernización laboral, indicaron: “Pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajamos”.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) y la Asociación del Personal de Trabajadores No Docentes de la UNR (Apur) anunciaron un paro de 24 horas para este jueves sin asistencia a los lugares de trabajo

ATE Rosario recordó que habrá desobligación de los trabajadores estatales entre las 10 y las 18 para facilitar la asistencia.

Reforma laboral en la mira. Marchas en Rosario en defensa del trabajo en Rosario.

Reforma laboral: "Lo que está en juego es el lugar de los trabajadores en la sociedad"

El referente de los sindicatos defendió el paro y criticó al gobierno nacional.

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Contra la reforma laboral. Miguel Vivas, titular del sindicato de Alimentación, es el secretario general de la CGT Rosario. 

Reforma laboral: la CGT Rosario concentra el jueves en Plaza 25 de Mayo

Dirigentes de la CATT y la CCC se reunieron con el arzobispo Eduardo Martín y el padre Fabián Monte en la sede del Arzobispado de Rosario

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

