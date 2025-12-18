La Capital | Ovación | futbolista

Asesinaron a tiros a un futbolista en medio de una espiral de violencia narco

El jugador fue atacado a tiros cuando estaba con su esposa y su suegra. En el incidente murió otra persona y resultó herida una tercera

18 de diciembre 2025 · 15:05hs
Mario Pineida tenía 33 años. El futbolista jugaba en Barcelona de Guayaquil y había tenido un paso por Fluminense y la selección de Ecuador.

Mario Pineida tenía 33 años. El futbolista jugaba en Barcelona de Guayaquil y había tenido un paso por Fluminense y la selección de Ecuador.

Un futbolista de Ecuador fue asesinado a tiros en el marco de un violento episodio atribuido a la espiral de violencia narco en su país. En septiembre, hace apenas algo más de dos meses, otros tres jugadores habían sido acribillados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas ilegales.

El jugador asesinado es el defensor Mario Pineida, quien jugaba en Barcelona de Guayaquil, uno de los equipos grandes de Ecuador.

Pineida, a quien le decían Pitbull, tenía 33 años. Había integrado la selección ecuatoriana que disputó las eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. También jugó en Fluminense durante una temporada.

El asesinato del futbolista ocurrió en la zona norte de la ciudad de Guayaquil. Además de Pineida, murió otra persona y una tercera resultó herida.

El jugador, quien estaba acompañado de su pareja y su madre, fue atacado cuando se encontraba en una carnicería por dos sicarios que se movilizaban en moto, según el primer reporte policial.

Leer más: Newell's ya piensa en refuerzos: ¿qué defensor del fútbol mexicano está en carpeta?

Violencia narco en Ecuador

Un rato después del ataque, Barcelona informó en sus redes sociales que fue "notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

"Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y nos enluta", agregó la institución.

Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expresó que condena la violencia de la que ya fueron víctimas varios futbolistas.

Ecuador afronta una espiral de la violencia narco y cerrará el año con la peor tasa de homicidios de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio del Crimen Organizado.

En ese marco, el fútbol se convirtió en un deporte de alto riesgo en Ecuador al estar acosado por sicarios y amenazas de amaño de partidos.

Noticias relacionadas
Gonzalo Belloso habló largo y tendido de lo que fue el 2025 para Central y las proyecciones a futuro.

Gonzalo Belloso: "Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Sebastián Iron Luján salió en libertad el martes y horas más tarde habló con La Capital de todo lo vivido. Fue lo peor que me pasó en mi vida, sostuvo.

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

Víctor Zapata, en el predio de Leones FC, el club de la familia Messi. El director técnico reveló que su continuidad todavía no es un hecho.

El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

El exjugador de Deportivo Español suena en Newells.

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

Ver comentarios

Las más leídas

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Lo último

El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

Reforma laboral: gremios anticipan un verano caliente y profundizan las protestas

Reforma laboral: gremios anticipan un "verano caliente" y profundizan las protestas

Rosario se moviliza contra la reforma laboral: sindicatos en la calle y fuerte rechazo al proyecto

Rosario se moviliza contra la reforma laboral: sindicatos en la calle y fuerte rechazo al proyecto

Reforma laboral: gremios anticipan un "verano caliente" y profundizan las protestas

En un acto realizado al mediodía en Plaza 25 de Mayo, referentes sindicales advirtieron que no abandonarán la calle y apuntaron contra el contenido del proyecto impulsado por el Ejecutivo
Reforma laboral: gremios anticipan un verano caliente y profundizan las protestas
A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario y es una de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario y es una de las más altas del país

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el golpe de la maquinita que alerta a los turistas argentinos
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por u$s3.400: el "golpe de la maquinita" que alerta a los turistas argentinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El potente guiño a Newells de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

El potente guiño a Newell's de un delantero que pertenece al club y está a préstamo en Brasil

Ovación
Gonzalo Belloso: Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Gonzalo Belloso: "Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Gonzalo Belloso: Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una pileta en Villa Gobernador Gálvez

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, el último prófugo de la banda de Jano Fernández

La Ciudad
Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad
La Ciudad

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

India fue abandonada en un pet shop de Rosario y una campaña en redes le cambió la vida

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
Politica

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con más calor y viento norte

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento
La Ciudad

Mueblerías de Rosario ofrecen productos con hasta 30% de descuento

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país
Ovación

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"