El director técnico de Leones FC, el equipo de los Messi, dijo que su continuidad no está asegurada

Lo reveló el propio Víctor Zapata en un programa radial de La Red Rosario. El equipo jugará en 2026 en la Primera C

Víctor Zapata, en el predio de Leones FC, el club de la familia Messi. El director técnico reveló que su continuidad todavía no es un hecho.

Leones FC se prepara para competir oficialmente en la cuarta categoría del fútbol argentino. El club de la familia Messi debutará en 2026 en el campeonato de la Primera C, que otorgará dos ascensos a la Primera B Metro, y ya trabaja para hacer frente a esa nueva etapa.

El plantel de Leones FC está a cargo de Víctor Zapata. El Chapa surgió como futbolista en el club Argentinos Juniors y luego jugó en River, Valladolid, Vélez, Independiente, Unión y Chacarita. Jugó dos partidos en la selección argentina y se retiró en 2015 cuando estaba en el Funebrero. Fue un volante ofensivo talentoso y tuvo sus mejores rendimientos en los equipos de Núñez y de Liniers.

En Leones trabaja desde hace un tiempo, aunque en medio de la cuenta regresiva para el debut del club de los Messi en la Primera C, torneo en el que también juegan Argentino y Central Córdoba, el técnico sorprendió con una novedad inesperada.

De Atlas a Leones FC

Según consignó Uriel Lugt, un periodista especializado en el mercado de pases e integrante del programa Pura Pasión, que se emite por La Red Rosario, el propio Zapata reveló en una entrevista que su continuidad en Leones FC no está asegurada.

Antes de recalar en Leones FC, Zapata tuvo una experiencia como entrenador del club Atlas, que juega en la Primera C del fútbol argentino.

Leones FC, que será patrocinado por el Banco Macro, fue autorizado por la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) a jugar en la Primera C sin pasar por ninguna clasificación previa. Hasta ahora, el equipo con sede en la ciudad de Alvear participaba en los campeonatos de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF).