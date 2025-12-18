La Capital | Información General | Santa Fe

La Corte Suprema de Santa Fe habilita la gestión y pago digital del Certificado de Deudores Alimentarios Morosos

Desde la Corte aseguraron que la solicitud y recepción es 100% online y se abona mediante el nuevo botón de pago del Nuevo Banco Santa Fe

18 de diciembre 2025 · 15:28hs
La iniciativa permite gestionar y recibir el certificado sin necesidad de acudir presencialmente a las sedes judiciales de los distintos registros.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anunció la implementación de una nueva modalidad para gestionar la solicitud, pago y recepción del Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (CRDAM) de forma digital y 100% a distancia.

Según estimaron, esta iniciativa permite a los ciudadanos gestionar y recibir el certificado sin necesidad de acudir presencialmente a las sedes judiciales de los distintos registros.

El proceso se realiza a través del sitio web institucional del Poder Judicial (https://www.justiciasantafe.gov.ar), donde los usuarios deberán completar un formulario en línea y efectuar el pago del arancel correspondiente mediante el “Botón de Pago” del Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF).

Una vez finalizado el trámite, el certificado será enviado digitalmente a la casilla de correo electrónico indicada por el solicitante cuando completó el formulario de solicitud.

"Esta nueva funcionalidad busca agilizar y modernizar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Judicial, garantizando la seguridad y la integridad del documento, que será firmado digitalmente por un funcionario del área", comunicaron.

Es importante destacar que la modalidad digital coexistirá el sistema presencial, ofreciendo así mayor accesibilidad y comodidad para quienes necesiten obtenerlo.

¿Cómo solicitarlo?

El trámite se realiza íntegramente a través del sitio web institucional www.justiciasantafe.gov.ar

Pasos para la solicitud digital:

►Acceder al sitio web oficial del Poder Judicial de Santa Fe.

►Ingresar a la sección “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.

►Cargar la dirección personal de correo electrónico. El sistema enviará un código token que se debe ingresar en el campo habilitado para poder continuar el trámite.

►Completar el formulario online con los datos requeridos del solicitante y de la persona sobre la que se solicita el certificado. Es importante incluir información personal como nombre, DNI, CUIL/CUIT, estado civil, y otros datos identificatorios.

►Indicar el organismo donde se presentará el certificado emitido (puede ser un organismo público, privado o particular).

►Pagar el trámite de forma rápida y segura con un clic mediante “Plusplagos”.

Una vez finalizado el trámite, el certificado será enviado digitalmente a la casilla de correo electrónico indicada por el solicitante. El documento estará firmado digitalmente por el funcionario responsable, garantizando su validez y seguridad.

Trabajo en conjunto con el Banco de Santa Fe

"En el marco de un trabajo conjunto entre la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., se desarrolló un producto moderno, ágil y dinámico que permite a cualquier usuario obtener, de manera 100% a distancia y sin necesidad de concurrir a las sedes físicas del Registro, el pertinente Certificado de Deudor Alimentario Moroso (CDAM)", escribieron desde el Poder Judicial.

En relación a esto, se delinearon pautas de trabajo específicas que garantizan tanto la integridad del documento —el cual es firmado digitalmente por un funcionario responsable de la Oficina— como la seguridad en el cobro del trámite. Este último aspecto se materializa a través de una pasarela de pagos electrónica, conocida como “Botón de Pago”, ofrecida y desarrollada en el ámbito del Nuevo Banco de Santa Fe.

"Esta nueva funcionalidad representa un avance significativo en la modernización de los servicios judiciales, facilitando el acceso, agilizando los trámites y brindando mayor transparencia y seguridad a la ciudadanía. El sistema digital y presencial conviven, permitiendo a los ciudadanos elegir la opción más conveniente según sus necesidades".

Sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia puso en funcionamiento el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), de acuerdo con lo establecido en la Ley Provincial Nro. 11.945 y en el Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 1005 de fecha 27.04.06.

Continuidad del trámite presencial

Para solicitarlo en forma presencial, el RDAM funciona en las sedes judiciales de las ciudades de Santa Fe y Rosario, en dependencias del Registro de Procesos Universales (RPU).

En Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, lo hace en la Secretaría de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral. En las demás sedes judiciales, los certificados se gestionan a través de los juzgados Civiles y Comerciales; o de Circuito, donde aquellos no existieran.

