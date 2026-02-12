El fin de Los Palmeras: Marcos Camino anunció su retiro y ya no queda ninguno de sus fundadores

Tras la salida de Rubén “Cacho” Deicas, el acordeonista anunció que deja los escenarios. La histórica banda se queda sin sus dos fundadores

Tras más de 50 años al frente de la banda, Marcos Camino anunció su salida definitiva de Los Palmeras . El acordeonista y fundador del grupo de música tropical lo comunicó a través de un video publicado en las redes sociales oficiales.

La noticia, si bien impactante, no resultó del todo sorpresiva. Desde hace meses la histórica formación santafesina atravesaba una profunda transformación que ya había dejado al grupo sin una de sus figuras centrales, Rubén “Cacho” Deicas. Con la partida ahora de Camino, Los Palmeras se quedan sin sus dos líderes y pilares fundamentales: el definitivo cierre de una de las sociedades artísticas más emblemáticas de la música popular argentina.

Cabe recordar que, tras el accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió Cacho en diciembre de 2023 , comenzaron los cambios internos que modificaron por completo la estructura del grupo. El ACV fue el inicio de un período complejo: reemplazos en el escenario, declaraciones cruzadas, tensiones internas y hasta conflictos familiares y legales sacudieron a la banda de cumbia más popular del país. Con el paso de los meses, las diferencias se profundizaron y, a fines de junio, Deicas anunció oficialmente su desvinculación . Según explicó, la producción le impuso condiciones para reincorporarse que afectaban su proceso de recuperación. Ante su negativa, recibió una carta documento firmada por Camino que formalizó la disolución del vínculo laboral.

Desde entonces, Cacho inició su etapa solista con una nueva banda, mientras Marcos Camino continuó presentándose con Los Palmeras junto a Pablo López como nueva voz principal.

Ahora, con el anuncio del acordeonista, la etapa histórica de Los Palmeras parece llegar a su fin. En un breve video, Camino explicó los motivos de su decisión y se despidió de los seguidores que lo acompañaron durante más de medio siglo.

La despedida de Marcos Camino

Sentado en una mesa y reunido con el resto de los integrantes, Camino explicó los motivos de su decisión: “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”.

Luego agregó que venía reflexionando sobre el momento indicado para dar un paso al costado. Contó que le había pedido a Dios una señal para saber cuándo tomar la decisión y aseguró que confiaba plenamente en la calidad humana y artística de sus compañeros, lo que le daba tranquilidad para cerrar esta etapa.

“Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco en mi casa, y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”, expresó el músico.

En este sentido dejó un mensaje aclarando que no es el fin de Los Palmeras sino sólo su despedida de los escenarios: “Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!”.

Que pasará con Los Palmeras

Según trascendió, Los Palmeras seguirán juntos sin Marcos Cmino ni Cacho Deicas. En el lugar del acordeonista, asumiría Marcos Camino Jr., “Marquitos”, su hijo, quien seguiría así los pasos de su padre dentro de la estructura del histórico grupo santafesino.

La posible llegada de Marquitos no sería un dato menor: el joven músico ya viene construyendo su propio camino dentro de la cumbia como integrante de Los Palmae, una banda nacida como desprendimiento generacional del universo Palmeras. El proyecto surgió el objetivo inicial de acercar el repertorio de "Los Palmeras" a un público más joven.