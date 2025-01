Los Palmeras: Marcos Camino aseguró que la familia de Cacho Deicas no los deja comunicarse con el músico

“Estoy en la misma situación que el público: no sé absolutamente nada de su salud porque la familia no lo permite. Intentamos comunicarnos, pero no tenemos respuestas" , afirmó Camino en declaraciones a la prensa. El músico destacó que no es la primera vez que la familia de Deicas toma estas decisiones cuando el cantante sufría algún problema de salud.

Ante la pregunta de si esta actitud le dolía, Camino respondió: “Particularmente, por ser un amigo de años, sí. No sé si decir que me duele, pero siento que todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido en vano. Yo no soy su enemigo, soy un amigo de él de toda la vida. Y que no me permitan hablar con él me parece una cuestión bastante jodida".