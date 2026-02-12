Reconquista lanzó oficialmente el Triatlón "Copa Jaaukanigás" 2026

Se realizará el 22 de febrero desde las 7.30 con epicentro en el Club Naútico Puerto Reconquista

El martes 10 de febrero se realizó la presentación oficial del Triatlón Reconquista "Copa Jaukanigás" 2026 , que tendrá como epicentro el Club Náutico Puerto Reconquista, el próximo domingo 22 de febrero desde las 7.30. Se trata de "una de las competencias deportivas más importantes de la región" , con modalidades Sprint Ruta, Sprint Mountain Bike y Súper Sprint, tanto en formato individual como por postas.

La modalidad de la competencia establece que en la categoría Sprint , los atletas deberán recorrer 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo , mientras que el Súper Sprint será la mitad de esas distancias.

La organización recordó que la inscripción online estará habilitada hasta el 18 de febrero , brindando la posibilidad de sumarse anticipadamente a esta destacada prueba del calendario deportivo. Además, en la previa de la competencia, se realizará la entrega de kits e inscripción presencial el sábado 21 de febrero, de 16 a 18.30 , en la Casa del Bicentenario, donde los participantes podrán retirar su indumentaria oficial y la acreditación correspondiente.

Durante la presentación, la secretaria de Desarrollo Humano, en representación del intendente, María Haydee Maggio, destacó: "El triatlón refleja el compromiso de Reconquista con el deporte y la cultura , promoviendo la calidad de vida. Es un orgullo recibir a todos los atletas, destacando su esfuerzo y la importancia de compartir experiencias en comunidad. Sean bienvenidos y sepan que Reconquista los espera siempre".

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Aldo Torterola, remarcó el crecimiento sostenido de la competencia: "Para nosotros es muy importante estar nuevamente presentando este triatlón, que ya es un ícono para nuestra ciudad y viene creciendo año a año. Hemos logrado ser Copa Nacional, Copa Provincial y también Copa Jaukanigás, en el marco del aniversario de Reconquista. Como Estado venimos trabajando hace muchos años en este tipo de eventos que no paran de crecer".

Además, Torterola agradeció al Club Náutico, a las fuerzas de seguridad, a las distintas áreas municipales y a organizaciones como "Paraná Vivo", que colaboran con la seguridad acuática; y subrayó el acompañamiento permanente de la comunidad.

En cuanto al día del evento Maggio indicó que se realizarán interrupciones de tránsito entre las 7.30 y las 10 aproximadamente, priorizando la seguridad de los atletas; y pidió comprensión a vecinos y pescadores de la zona del puerto.

Finalmente, invitó a toda la comunidad: "Invitamos a todos a acercarse temprano al Puerto Reconquista el domingo 22 de febrero para disfrutar de este gran evento deportivo que sigue posicionando a nuestra ciudad en la región".

