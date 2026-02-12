La Capital | La Región | Reconquista

Reconquista lanzó oficialmente el Triatlón "Copa Jaaukanigás" 2026

Se realizará el 22 de febrero desde las 7.30 con epicentro en el Club Naútico Puerto Reconquista

12 de febrero 2026 · 11:44hs
El triatlón refleja el compromiso de Reconquista con el deporte y la cultura

"El triatlón refleja el compromiso de Reconquista con el deporte y la cultura, promoviendo la calidad de vida. Es un orgullo recibir a todos los atletas, destacando su esfuerzo y la importancia de compartir experiencias en comunidad. Sean bienvenidos y sepan que Reconquista los espera siempre", expresó María Maggio.

El martes 10 de febrero se realizó la presentación oficial del Triatlón Reconquista "Copa Jaukanigás" 2026, que tendrá como epicentro el Club Náutico Puerto Reconquista, el próximo domingo 22 de febrero desde las 7.30. Se trata de "una de las competencias deportivas más importantes de la región", con modalidades Sprint Ruta, Sprint Mountain Bike y Súper Sprint, tanto en formato individual como por postas.

La modalidad de la competencia establece que en la categoría Sprint, los atletas deberán recorrer 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo, mientras que el Súper Sprint será la mitad de esas distancias.

Tratlón con inscripción on-line

La organización recordó que la inscripción online estará habilitada hasta el 18 de febrero, brindando la posibilidad de sumarse anticipadamente a esta destacada prueba del calendario deportivo. Además, en la previa de la competencia, se realizará la entrega de kits e inscripción presencial el sábado 21 de febrero, de 16 a 18.30 , en la Casa del Bicentenario, donde los participantes podrán retirar su indumentaria oficial y la acreditación correspondiente.

Reconquista es deporte y cultura

Durante la presentación, la secretaria de Desarrollo Humano, en representación del intendente, María Haydee Maggio, destacó: "El triatlón refleja el compromiso de Reconquista con el deporte y la cultura, promoviendo la calidad de vida. Es un orgullo recibir a todos los atletas, destacando su esfuerzo y la importancia de compartir experiencias en comunidad. Sean bienvenidos y sepan que Reconquista los espera siempre".

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Aldo Torterola, remarcó el crecimiento sostenido de la competencia: "Para nosotros es muy importante estar nuevamente presentando este triatlón, que ya es un ícono para nuestra ciudad y viene creciendo año a año. Hemos logrado ser Copa Nacional, Copa Provincial y también Copa Jaukanigás, en el marco del aniversario de Reconquista. Como Estado venimos trabajando hace muchos años en este tipo de eventos que no paran de crecer".

Además, Torterola agradeció al Club Náutico, a las fuerzas de seguridad, a las distintas áreas municipales y a organizaciones como "Paraná Vivo", que colaboran con la seguridad acuática; y subrayó el acompañamiento permanente de la comunidad.

En cuanto al día del evento Maggio indicó que se realizarán interrupciones de tránsito entre las 7.30 y las 10 aproximadamente, priorizando la seguridad de los atletas; y pidió comprensión a vecinos y pescadores de la zona del puerto.

Finalmente, invitó a toda la comunidad: "Invitamos a todos a acercarse temprano al Puerto Reconquista el domingo 22 de febrero para disfrutar de este gran evento deportivo que sigue posicionando a nuestra ciudad en la región".

La actividad se llevará a cabo a partir de las 20 en la intersección de Colectora San Martín y bulevar Sargento Cabral en Timbúes.

Gran noche de tradición y canto en el Parque Urbano de Timbúes

Este canal  permite descomprimir caudales, reducir anegamientos y darle previsibilidad a un sistema que durante mucho tiempo generó problemas en el sur provincial.

Finalizaron las obras del canal Agataura que ordenará excedentes hídricos entre lagunas del sur provincial

Estas obras forman parte de un plan integral de infraestructura vial que busca mejorar la conectividad, fortalecer la producción y garantizar mayor seguridad para todos los usuarios de la ruta. 

Supervisaron las obras viales que la provincia realiza en la ruta provincial 13 en el departamento San Martín

El accidente en torno a un asado entre amigos en Funes sucedió el lunes a la noche

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Por el Estatuto del Periodista, Losada y Capitanich se cruzaron fuente en el Senado

Hamnet, la película nominada al Oscar, disparó el furor por el libro en el que está basado

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Pertenecen al Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada. La denuncia fue presentada por las autoridades policiales

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano
Ovación

El objetivo de Central Córdoba es el ascenso, hay un buen plantel para lograrlo

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura
Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
