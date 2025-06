Cacho Deicas lejos de Los Palmeras: el cantante rompió el silencio y contó su verdad

El histórico explicó por qué no volvió a los escenarios tras su recuperación y apuntó contra Camino. Qué dijo Cacho Deicas

Cacho Deicas, la voz inconfundible de Los Palmeras , hizo pública su versión sobre el conflicto que atraviesa con el resto de los integrantes del histórico grupo de cumbia santafesina. A través de un extenso posteo en sus redes sociales, el músico aclaró que su ausencia en los escenarios no se debe a problemas de salud sino a diferencias contractuales y personales con la producción de la banda.

“Este proceso no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué —y siempre fue mi deseo seguir dedicándole— toda mi vida”, subrayó el músico. La referencia a su estado físico no es menor: en enero sufrió un ACV que lo mantuvo alejado de los escenarios durante meses.

La situación deja en pausa uno de las bandas más emblemáticos de la música popular argentina, conformado por Marcos Camino en teclados y Cacho Deicas como voz líder. “Lamentablemente, a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”, cerró su mensaje Deicas, no sin antes agradecer el apoyo del público.

Desde Los Palmeras no hubo hasta ahora una respuesta oficial. Mientras tanto, los seguidores del grupo y del propio Deicas se volcaron a las redes sociales para manifestar su tristeza por el conflicto y su deseo de volver a verlos juntos.

¿Qué le pasó a Cacho Deicas?

Rubén Héctor Deicas fue internado el jueves 9 de enero en el Sanatorio MIT de la ciudad de Santa Fe. Los médicos detectaron entonces que llevaba varias horas con un déficit neurológico agudo, aunque estaba consciente y no presentaba problemas en otros sistemas.

De acuerdo al parte oficial, el cantante tuvo un ACV isquémico. Seis días más tarde recibió el alta hospitalaria para continuar con el tratamiento, de modo que no pudo iniciar la gira de verano con la banda. En ese momento, Los Palmeras eligieron como su reemplazante temporal a Pablo López, el encargado del güiro y uno de los coristas de la formación.