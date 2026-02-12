Arman una colecta solidaria para ayudar a la familia del actor fallecido James Van Der Beek

Tras la muerte de la estrella de "Dawson's Creek", su entorno cercano impulsó una iniciativa para recaudar fondos destinada a apoyar a sus seis hijos

Luego de conocerse el fallecimiento de James Van Der Beek por un cáncer colorrectal, su entorno cercano comenzó una campaña solidaria con el objetivo de apoyar económicamente a la esposa y los seis hijos del actor .

Así lo difundió en una historia de Instagram su pareja Kimberley Van Der Beek: " Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en este momento . Con gratitud y el corazón roto".

En ese posteo, la mujer agregó un enlace de la plataforma GoFundMe, que cuenta con una descripción en homenaje del intérprete fallecido. "Un esposo, padre y amigo querido que tocó la vida de todos los que lo rodeaban", describe el comunicado a James.

Esta colecta surge tras los grandes gastos en el tratamiento médico del actor, sumado a la incertidumbre económica para el futuro educativo, bienestar, salud y hogar de la numerosa familia.

>> Leer más: Murió el actor James Van Der Beek a los 48 años: el adiós al inolvidable Dawson de los 90

El mensaje agrega: "Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos".

Hasta el momento, la colecta consiguió superar los 1.2 millones de dólares, de acuerdo con las cifras públicas en la web. El objetivo puesto por el entorno familiar es de 1.3 millones, es decir, que llevan un total del 96% logrado.

image - 2026-02-12T094921.115

De qué trata la serie Dawson's Creek y dónde verla

La serie Dawson's Creek fue el salto a la popularidad de James Van Der Beek. En su papel como Dawson Leery durante seis temporadas, la ficción se desarrolló entre 1998 y 2003, siendo uno de los mayores éxitos juveniles de la época.

Junto a Van Der Beek, la producción juvenil estuvo protagonizada por actores como Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. Desarrollada en la ciudad de Capeside, en Carolina del Norte, la historia trata acerca de los dramas de un grupo de adolescentes.

A lo largo de los episodios, los protagonistas atravesaban diversos problemas de la edad, al abordar temas como los amores no correspondidos, la sexualidad, las amistades y el paso a la adultez.

Actualmente, las seis temporadas de Dawson’s Creek están disponibles en Movistar +. Otras películas donde participa el actor son "Cómo conocí a tu madre", "Belleza maldita" y "Friends with Better Lives".