La Capital | Zoom | actor

Arman una colecta solidaria para ayudar a la familia del actor fallecido James Van Der Beek

Tras la muerte de la estrella de "Dawson's Creek", su entorno cercano impulsó una iniciativa para recaudar fondos destinada a apoyar a sus seis hijos

12 de febrero 2026 · 10:27hs
James Van Der Beek murió tras luchar contra un cáncer colorrectal

James Van Der Beek murió tras luchar contra un cáncer colorrectal

Luego de conocerse el fallecimiento de James Van Der Beek por un cáncer colorrectal, su entorno cercano comenzó una campaña solidaria con el objetivo de apoyar económicamente a la esposa y los seis hijos del actor.

Así lo difundió en una historia de Instagram su pareja Kimberley Van Der Beek: "Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en este momento. Con gratitud y el corazón roto".

En ese posteo, la mujer agregó un enlace de la plataforma GoFundMe, que cuenta con una descripción en homenaje del intérprete fallecido. "Un esposo, padre y amigo querido que tocó la vida de todos los que lo rodeaban", describe el comunicado a James.

Esta colecta surge tras los grandes gastos en el tratamiento médico del actor, sumado a la incertidumbre económica para el futuro educativo, bienestar, salud y hogar de la numerosa familia.

>> Leer más: Murió el actor James Van Der Beek a los 48 años: el adiós al inolvidable Dawson de los 90

El mensaje agrega: "Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos".

Hasta el momento, la colecta consiguió superar los 1.2 millones de dólares, de acuerdo con las cifras públicas en la web. El objetivo puesto por el entorno familiar es de 1.3 millones, es decir, que llevan un total del 96% logrado.

image - 2026-02-12T094921.115

De qué trata la serie Dawson's Creek y dónde verla

La serie Dawson's Creek fue el salto a la popularidad de James Van Der Beek. En su papel como Dawson Leery durante seis temporadas, la ficción se desarrolló entre 1998 y 2003, siendo uno de los mayores éxitos juveniles de la época.

Junto a Van Der Beek, la producción juvenil estuvo protagonizada por actores como Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. Desarrollada en la ciudad de Capeside, en Carolina del Norte, la historia trata acerca de los dramas de un grupo de adolescentes.

A lo largo de los episodios, los protagonistas atravesaban diversos problemas de la edad, al abordar temas como los amores no correspondidos, la sexualidad, las amistades y el paso a la adultez.

Actualmente, las seis temporadas de Dawson’s Creek están disponibles en Movistar +. Otras películas donde participa el actor son "Cómo conocí a tu madre", "Belleza maldita" y "Friends with Better Lives".

Noticias relacionadas
murio el actor juan carlos velazquez, el mini de duro de domar

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el "Mini" de "Duro de domar"

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan el romance dramático de Cumbres Borrascosas, disponible en las salas de cine

Furor y polémica por "Cumbres Borrascosas": ¿vale la pena verla en el cine?

Los Palmeras continúan sin Cacho Deicas ni Marcos Camino

Crónica de un final anunciado: fama, conflictos y despedidas en Los Palmeras

Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, anunció su retiro de los escenarios

El fin de Los Palmeras: Marcos Camino anunció su retiro y ya no queda ninguno de sus fundadores

Ver comentarios

Las más leídas

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Lo último

Furor y polémica por Cumbres Borrascosas: ¿vale la pena verla en el cine?

Furor y polémica por "Cumbres Borrascosas": ¿vale la pena verla en el cine?

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Crónica de un final anunciado: fama, conflictos y despedidas en Los Palmeras

Crónica de un final anunciado: fama, conflictos y despedidas en Los Palmeras

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El despliegue de los patrulleros se normalizó tras el acuerdo salarial. Fuentes oficiales señalaron que la seguridad no se resintió durante el conflicto

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
La Ciudad

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Surgió en Newells, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, siguió su carrera en Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Ovación
Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Por Leandro Garbossa
Ovación

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

En Newells, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

En Newell's, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Policiales
Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos
Policiales

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

La Ciudad
El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Cuatro actuaciones de bomberos por incendios en distintos barrios de Rosario

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural