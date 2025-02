Crece el escándalo: quieren registrar la marca "Los Palmeras de Rubén Cacho Deicas"

El registro también protege contra imitaciones parciales, ya sea de nombres, palabras, signos o frases publicitarias, como así también de sus dibujos y colores.

El titular puede autorizar su uso por terceros mediante contratos de licencia, tanto exclusivas como no exclusivas, venderlas en forma total o parcial por productos u obtener créditos ofreciéndolas en garantía con registro de prenda.

los palmeras.PNG

Por lo pronto, ni el vocalista ni los integrantes del conjunto de cumbia se pronunciaron al respecto. Pero tras las señales de las últimas semanas, que incluyeron varios cambios en las redes sociales de Deicas, crece la especulación no solo de una separación sino de un conflicto que puede escalar aún más.

Qué pasó con Los Palmeras

Rubén Cacho Deicas sufrió un ACV en los primeros días de enero. Mientras el cantante se recuperaba, la banda anunció que no haría un parate en las presentaciones que tenían previstas este verano, la temporada más alta del año. A los pocos días, continuaron la actividad con un cantante suplente, Pablo López.

Lejos de descansar y enfocarse en su recuperación, Cacho quedó en el medio de un escándalo mediático. Marcos Camino, acordeonista y dueño de la marca Los Palmeras, comenzó un enfrentamiento con su familia al asegurar que lo mantenían incomunicado de su amigo. “Desgraciadamente, su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia. Solo sabemos lo que logramos enterarnos por terceros. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”, dijo en una entrevista televisiva.

Unos días más tarde, el hijo de Deicas utilizó la cuenta de Instagram de su padre para desmentir a Camino y dar su propia versión de los hechos. Luciano manifestó con enojo: “Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar dos fechas que habían agregado no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y gratis lo puso con mayúscula”.

79009571.jpeg Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino han sido el alma del grupo a lo largo de las décadas.

“La idea era que el proceso de recuperación fuera dentro de todo normal, más allá de que nuestro padre es una figura pública. (Pero), lamentablemente, está el peso de esta gente que salió a hablar cosas que no son. Todo tiene un límite”, expresó el hijo de Cacho, que también compartió unos chats que cruzó con Camino.

En las conversaciones filtradas por el hijo de Deicas, se leen duras recriminaciones de Camino hacia el cantante. “Como familia, hemos aguantado cosas que nunca hicimos públicas”, aseguró Luciano Deicas, que también se refirió al cansancio de su padre por las giras interminables del grupo más exitoso de la música santafesina.

Con el ánimo de poner paños fríos, Camino aclaró al canal cordobés El Doce que el problema “ya se solucionó”. “Ya desde el día lunes estoy en contacto con él, está sabiendo todo lo que pasa. Está todo bien”, sostuvo el director musical. “Él está haciendo una rehabilitación y a veces las rehabilitaciones son largas, son tediosas. Solamente Dios sabe cuándo le puede devolver la sanación”, concluyó.

La vez que Cacho Deicas se fue de Los Palmeras: qué pasó en el verano de 1984

Como ya se sabe, la historia de los próceres de la cumbia santafesina comenzó en 1972 bajo el nombre de Sexteto Palmeras. El primer intérprete fue Czeslav "Yuli" Popowicz, un músico de familia italiana que ya llevaba una década de carrera. Rubén Deicas tomó la posta rápidamente en un momento de crecimiento de popularidad y marcó un contraste muy fuerte con el estilo de su antecesor. Según recordó en uno de sus últimos reportajes, la diferencia "era como el día y la noche".

Si bien el público no terminaba de aceptarlo, finalmente logró adueñarse del micrófono luego del estreno del álbum "Nadie quede sin bailar". Cacho le atribuyó la consagración al tema "Esa", el último de la lista. "Ahí pude entrar en la gente", aseguró en varias ocasiones. Pero esa sensación duró poco.

La pelea entre Cacho Deicas y Marcos Camino

Corría el año 1984 cuando las discusiones entre Deicas y Camino, quien siempre fue el líder de la banda, iban escalando cada vez más. Quienes convivían con la banda recuerdan que las peleas eran frecuentes y provocaron la salida del cantante. Nadie se arriesga a confirmar si Cacho dio el portazo o si fue el acordeonista el que le pidió que dé un paso al costado. Lo cierto es que existió una ruptura y cada uno siguió por su lado.

Ramiro Ocanto, asesor y productor musical, fue contemporáneo de las bandas santafesinas de la época. Testigo de la movida de la cumbia, recordó en diálogo con La Capital cómo fueron esos nueve meses que Deicas se fue de Los Palmeras.

los tekilas.png

Mientras la banda seguía tocando y buscaba, sin suerte, reemplazar a su vocalista, Deicas tejía su propio destino. Cacho volvió a repartir mercadería en su camioneta, como hacía antes de incorporarse a Los Palmeras, cuando fue a realizar una entrega a un comercio al lado de la casa de Julio Maidana, director de Los Tekilas. El conjunto musical recién empezaba y estaba buscando alguien para que fuera la voz principal.

El éxito de la nueva banda: Los Tekilas

Ocanto narró que fue la mujer de Maidana la que advirtió la feliz coincidencia y le comentó a su marido que Deicas podría ser la llave para el éxito de Los Tekilas. En esa época "Cacho ya era Cacho" y el hombre no tenía fe de poder tentarlo. Pero se equivocaba: se reunió con el cantante, llegaron a un acuerdo y le dio paso a la creación de uno de los discos más emblemáticos de la cumbia santafesina.

"Cumbia yo te canto", fue el título del álbum al que Deicas le puso voz. "Salías de la iglesia", "Amor de millonario", "Niña que estás a mi lado", "Cargado de fantasías", fueron algunos de los títulos de las 12 canciones que se ganaron el corazón de la gente y no paraban de sonar en los bailes.

Embed - Los Tekilas - Lp. Cumbia yo te Canto)

Al mismo tiempo, Los Palmeras intentaban rearmarse sin mucho éxito. Camino lograba dar en la tecla y cuenta la leyenda que llegó a probar varios vocalistas en una noche. Es habitual que las bandas realicen varios shows por noche y los iba rotando para ver quién rendía mejor arriba del escenario.

Fueron tres los cantantes que intentaron ponerse en el traje de Deicas: Jorge Acosta - que venía de la banda "Los soles tropicales -, Sergio Mirón - cantante de lo que después fue "Los Kilates" - y el mismísimo Sergio Torres.

La vuelta a Los Palmeras

Fue Camino quien buscó a Deicas para que volviera a la banda. Lo buscó una y otra vez, le insistió para que regresara y finalmente llegaron a un acuerdo. Algunos dicen que le regaló un auto, otros comentan que Cacho recibió un departamento. Las versiones son muchas. Lo cierto es que desde ese momento comparten la sociedad de Los Palmeras y fueron forjando una amistad que lleva más de cinco décadas.