El conmovedor video que compartió AFA por los tres años del Mundial de Qatar

Además, hubo un homenaje a las selecciones consagradas en 1978, 1986 y 2022. Un mensaje que apeló a la memoria colectiva y renovó la ilusión rumbo a 2026

18 de diciembre 2025 · 12:48hs
El 18/12/2022 Argentina venció a Francia y se coronó campeón del mundo por tercera vez en su historia

El 18/12/2022 Argentina venció a Francia y se coronó campeón del mundo por tercera vez en su historia

Este 18 de diciembre, el fútbol volvió a ocupar un lugar central en la memoria del fútbol argentino. A tres años de la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) conmemoró la tercera estrella con una serie de publicaciones en redes sociales.

Desde su cuenta oficial, el organismo difundió un collage con imágenes icónicas de la selección argentina. En la composición se destacaron Lionel Messi, y Ángel Di María, acompañados de sus compañeros que protagonizaron una campaña que quedó marcada en la historia del deporte nacional. Las fotografías remitieron a momentos decisivos del torneo y a los festejos que culminaron en la final de Lusail.

En paralelo, la AFA publicó un video con fuerte carga simbólica que invitó a recorrer los tres campeonatos mundiales obtenidos por la Argentina. Las imágenes mostraron las Copas del Mundo de 1978, 1986 y 2022.

>> Leer más: Cada vez falta menos para el Mundial 2026: cuándo será la inauguración y toda la fase de grupos

El relato propuso un viaje en el tiempo bajo una consigna clara: "Hoy toca recordar". En ese recorrido aparecieron Mario Kempes y Ubaldo Fillol como emblemas de Argentina 1978, Diego Maradona y Carlos Salvador Bilardo como símbolos absolutos de México 1986, y finalmente la celebración de un nuevo aniversario de "la tercera", asociada a la unión del pueblo argentino y al liderazgo de Lionel Messi.

El cierre del video puso el foco en el hincha y en la dimensión social de la consagración en Qatar, con imágenes de las multitudinarias celebraciones en las calles argentinas. Además, el mensaje dejó una consigna de cara al futuro: "Volvamos unidos a Estados Unidos", en referencia al próximo Mundial.

El camino de Argentina en el Mundial 2026

Mientras el recuerdo de Qatar sigue vigente, la Selección ya conoce su camino inicial en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El calendario de la fase de grupos será el siguiente: debutará ante Argelia el martes 16 de junio en Kansas City desde las 22 hora argentina, luego enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas a las 14 y cerrará la zona frente a Jordania el sábado 27 a partir de las 23, nuevamente en Dallas.

La posición final en el grupo definirá el cruce de playoffs. Si Argentina termina primera, podría enfrentar en 16avos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, un escenario que anticipa un recorrido exigente para el campeón del mundo. En cambio, si termina segundo irá contra el primero del grupo mencionado anteriormente.

El conmovedor video que compartió AFA por los tres años del Mundial de Qatar
El conmovedor video que compartió AFA por los tres años del Mundial de Qatar

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio
Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por una tentativa de homicidio

El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
El calor se apodera de Rosario pero habrá un respiro: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

