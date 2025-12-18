Confirmada la Finalissima: cuándo y dónde jugarán Argentina vs España

Tras haber sido campeones de la Copa América y de la Eurocopa, respectivamente, la Albiceleste y la Roja se enfrentarán por un título antes del Mundial

El esperado duelo entre Argentina y España por la Finalissima ya tiene fecha, hora y sede oficial del enfrentamiento entre los campeones de la Copa América y de la Eurocopa . Tras varios meses de espera por cuestiones de calendario, se confirmó que el encuentro entre Conmebol y Uefa se jugará antes del Mundial .

"La Conmebol y Uefa, junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunciaron este jueves 18 de diciembre la sede, fecha y horario de la Finalissima masculina 2026", indicaron en el comunicado de la entidad madre del fútbol sudamericano.

Este torneo que enfrenta a los campeones de ambas confederaciones ya consagró al equipo de Lionel Scaloni en 2022, cuando venció 3-0 a Italia en Wembley. Para esta edición, se especuló tanto con la fecha como con el lugar en el que se disputará y la espera se hizo larga, pero finalmente se disputará en un estadio con gran historia para la Albiceleste .

La Finalissima entre la selección argentina y la española se disputará el próximo viernes 27 de marzo de 2026 a las 15 (horario en Argentina) en el estadio Lusail de Qatar , el mismo en el que Argentina venció a Francia en la histórica final del Mundial 2022.

Argentina, campeón de la Copa América, y España, ganador de la Eurocopa, se enfrentarán en la Finalissima.

Además, este encuentro contará con el condimento especial de ser el primer enfrentamiento entre Lionel Messi, ídolo máximo de Barcelona, y Lamine Yamal, actual número 10 del culé y promesa del fútbol mundial.

"Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico", expresó el Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Por su parte, Aleksander Seferin, presidente de la Uefa, agregó: "Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional".

Un posible duelo en el Mundial

Si bien España (1º del ranking mundial) y Argentina (2º) fueron sorteados para quedar en cuadros de playoffs separados si superan la fase de grupos como primeros de su zona, el emparejamiento presentó la posibilidad de que se crucen temprano en la competencia.

La posición de ambos en su grupo será esencial. En caso de que uno de ellos se quede con el 1º lugar de su grupo y el otro sea 2º, la Roja y la Albiceleste se enfrentarían en los 16avos de final del Mundial, la instancia que se estrenará para esta edición.

Este encuentro podría ser una final anticipada y dejar a uno de los grandes candidatos al título afuera con gran parte de la competencia por disputarse. Si ambos coinciden en la misma posición, cada uno en su grupo, no se verían las caras hasta una eventual final.