Central anunció el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

El presidente Gonzalo Belloso confirmó la muerte de uno de los vocales titulares del club: "Diste la vida por tu familia, amigos y Central"

18 de diciembre 2025 · 11:45hs
El directivo de Rosario Central se dedicaba a la gastronomía.

Foto: Instagram/@sebastiannardone.

El directivo de Rosario Central se dedicaba a la gastronomía.

Mientras avanza en los preparativos para la próxima temporada, Central sufrió este jueves un duro golpe institucional. Uno de los integrantes de la comisión directiva falleció y el club decidió anunciarlo este jueves con un mensaje especial para expresar las condolencias.

En paralelo con el comunicado de la entidad sobre la muerte de Sebastián Nardone, el presidente auriazul Gonzalo Belloso también dio la mala noticia a través de redes sociales. "Hoy se fue a la tercera bandeja", escribió en su cuenta oficial de X.

El dirigente auriazul era uno de los ocho vocales titulares del club. A partir de su deceso, el Canalla decidió dar a conocer la situación con la siguiente consigna: "Acompañamos con profundo pesar a su familia y seres queridos en este difícil momento".

Central lamentó la muerte de Sebastián Nardone

"¡Tapita, hermano querido, diste la vida por tu familia, amigos y Central!", comentó Belloso a la hora de despedirse de uno de los miembros de la agrupación con la que llegó a la presidencia del club a fines de 2022. Casi en simultáneo se dio a conocer la noticia a través de los canales oficiales de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2001639487580049666&partner=&hide_thread=false

El Canalla se solidarizó con la familia durante la mañana. Además de colocar un crespón negro debajo del escudo, voceros de la entidad de Arroyito expresaron: "Lamentamos el fallecimiento de Sebastián Nardone, vocal titular de la comisión directiva".

>> Leer más: A la memoria de Miguel Ángel Russo: en Central celebran el título de la Copa de la Liga 2023

Por su parte, el presidente auriazul decidió rendirle homenaje a su amigo con un video muy especial. En la grabación se puede ver el festejo emotivo de la familia en un palco mientras cantaban una canción canalla.

Además de su labor dentro del club, Nardone se dedicaba a la gastronomía. Entre sus proyectos se destaca un local de sándwiches ubicado en el macrocentro rosarino y también colaboró con uno de los negocios que funcionó en Distrito Pichincha.

