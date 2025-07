La vida en un circo: la familia, la escuela y el amor en un mundo de sueños y emociones

"El circo es la vida". La frase no suena una vez, es constante. No hay artista que no la lance dentro de un mundo distinto para el afuera, pero que tiene una enorme atracción para los que optaron por vivirlo. Es algo totalmente diferente a lo que está acostumbrado la persona "común", con incesantes viajes, acomodar la vida familiar cada pocas semanas y mudar todo lo que conlleva un circo. No es sólo una carpa y butacas, existen innumerables cosas para trasladar y cada traslado demanda tres o cuatro días como mínimo. "Esto no lo cambio por nada", sostuvo Gustavo Yovanovich, quinta generación de cirqueros y de origen serbio-yusgolava.