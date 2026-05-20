Tres ciudades santafesinas ingresaron al ranking mundial de congresos por turismo

La provincia consolidó su liderazgo con 12 eventos globales y una red de ciudades especializadas. El desempeño fortalece la proyección de la provincia de cara a los Juegos Suramericanos 2026

La provincia de Santa Fe consolidó en 2025 una posición inédita dentro del turismo de reuniones argentino: tres de sus ciudades , Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, ingresaron al Ranking ICCA, uno de los indicadores internacionales más relevantes para medir la capacidad de los destinos de captar congresos y encuentros asociativos globales.

Con 12 eventos internacionales distribuidos territorialmente durante el año 2025, la provincia fortaleció un liderazgo que no se explica únicamente por volumen, sino por diversidad, especialización y capacidad para competir en el mercado mundial de reuniones. De esta manera, Rosario se encuentra tercera en el ranking, ubicándose por encima de Mendoza, Bariloche, Mar del Plata y Salta. En tanto, Capital Federal y Córdoba ocupan los dos primeros lugares.

El dato adquiere especial relevancia porque la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, (ICCA por sus siglas en inglés) solo contabiliza congresos internacionales que cumplen estándares estrictos: rotación entre distintos países, periodicidad y participación global. Es decir, no incluye cualquier evento, sino aquellos encuentros que posicionan a las ciudades dentro de los circuitos internacionales de conocimiento, innovación, producción y negocios. Por eso, el ranking funciona como uno de los principales parámetros para comparar destinos a escala mundial.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “el turismo de reuniones no solo posiciona a la provincia en el escenario global, sino que dinamiza la economía, impulsa la generación de empleo y fortalece las cadenas de valor en todo el territorio. Cada acción, desde los foros estratégicos hasta el trabajo articulado con aeropuertos, puertos y entes locales, demuestra que hay una visión clara y compartida que se está llevando a cabo con decisión”.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, expresó: "Nuestras grandes ciudades tienen infraestructura, identidad y know how para ser receptoras de cualquier reunión internacional. Y esta realidad la estamos reforzando con más y mejor infraestructura, estrechando vínculos estratégicos para seguir creciendo”.

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Red complementaria de ciudades

En ese escenario, la provincia exhibe una fortaleza diferencial respecto de otras de argentinas: mientras gran parte de los destinos concentran su desempeño en una única ciudad, el territorio santafesino logró construir una red complementaria integrada por Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, con perfiles económicos y académicos distintos. Esa estructura convierte a la provincia en uno de los sistemas más diversificados del país para atraer reuniones internacionales.

Rosario aparece como el principal motor del crecimiento provincial. La ciudad pasó de registrar tres eventos ICCA -según el ranking basado en resultados 2023- a nueve congresos internacionales en la edición 2025. Ese salto representa un crecimiento del 300 % y le permitió ubicarse como la tercera ciudad argentina mejor posicionada, alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica y el 57 en América. Además, superó a destinos históricamente consolidados dentro del turismo de reuniones como Mendoza, Bariloche, Mar del Plata y Salta.

Más allá del incremento cuantitativo, el avance refleja una mejora competitiva. Rosario fortaleció su inserción internacional mediante estrategias de promoción sostenida, articulación público-privada, desarrollo del ecosistema MICE -segmento asociado a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones- y generación de candidaturas para eventos globales.

Sin embargo, el posicionamiento provincial no depende exclusivamente de Rosario. Santa Fe capital incorporó dos eventos internacionales vinculados con arquitectura, universidades, investigación aplicada y agroindustria. Rafaela ingresó por primera vez al ranking con una reunión internacional ligada al desarrollo empresarial y las PyMES del Mercosur. La distribución territorial muestra especializaciones complementarias: salud, innovación y economía del conocimiento en Rosario; ciencia, academia y sector público en la capital provincial; e industria y producción en Rafaela.