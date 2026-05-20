La Capital | La Región | ciudades

Tres ciudades santafesinas ingresaron al ranking mundial de congresos por turismo

La provincia consolidó su liderazgo con 12 eventos globales y una red de ciudades especializadas. El desempeño fortalece la proyección de la provincia de cara a los Juegos Suramericanos 2026

20 de mayo 2026 · 16:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Turismo en Rosario. 

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Turismo en Rosario. 

La provincia de Santa Fe consolidó en 2025 una posición inédita dentro del turismo de reuniones argentino: tres de sus ciudades, Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, ingresaron al Ranking ICCA, uno de los indicadores internacionales más relevantes para medir la capacidad de los destinos de captar congresos y encuentros asociativos globales.

Con 12 eventos internacionales distribuidos territorialmente durante el año 2025, la provincia fortaleció un liderazgo que no se explica únicamente por volumen, sino por diversidad, especialización y capacidad para competir en el mercado mundial de reuniones. De esta manera, Rosario se encuentra tercera en el ranking, ubicándose por encima de Mendoza, Bariloche, Mar del Plata y Salta. En tanto, Capital Federal y Córdoba ocupan los dos primeros lugares.

El dato adquiere especial relevancia porque la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, (ICCA por sus siglas en inglés) solo contabiliza congresos internacionales que cumplen estándares estrictos: rotación entre distintos países, periodicidad y participación global. Es decir, no incluye cualquier evento, sino aquellos encuentros que posicionan a las ciudades dentro de los circuitos internacionales de conocimiento, innovación, producción y negocios. Por eso, el ranking funciona como uno de los principales parámetros para comparar destinos a escala mundial.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “el turismo de reuniones no solo posiciona a la provincia en el escenario global, sino que dinamiza la economía, impulsa la generación de empleo y fortalece las cadenas de valor en todo el territorio. Cada acción, desde los foros estratégicos hasta el trabajo articulado con aeropuertos, puertos y entes locales, demuestra que hay una visión clara y compartida que se está llevando a cabo con decisión”.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, expresó: "Nuestras grandes ciudades tienen infraestructura, identidad y know how para ser receptoras de cualquier reunión internacional. Y esta realidad la estamos reforzando con más y mejor infraestructura, estrechando vínculos estratégicos para seguir creciendo”.

>>Leer más: El "no" es al abandono: hacer como método, inversión como meta

Red complementaria de ciudades

En ese escenario, la provincia exhibe una fortaleza diferencial respecto de otras de argentinas: mientras gran parte de los destinos concentran su desempeño en una única ciudad, el territorio santafesino logró construir una red complementaria integrada por Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, con perfiles económicos y académicos distintos. Esa estructura convierte a la provincia en uno de los sistemas más diversificados del país para atraer reuniones internacionales.

Rosario aparece como el principal motor del crecimiento provincial. La ciudad pasó de registrar tres eventos ICCA -según el ranking basado en resultados 2023- a nueve congresos internacionales en la edición 2025. Ese salto representa un crecimiento del 300 % y le permitió ubicarse como la tercera ciudad argentina mejor posicionada, alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica y el 57 en América. Además, superó a destinos históricamente consolidados dentro del turismo de reuniones como Mendoza, Bariloche, Mar del Plata y Salta.

Más allá del incremento cuantitativo, el avance refleja una mejora competitiva. Rosario fortaleció su inserción internacional mediante estrategias de promoción sostenida, articulación público-privada, desarrollo del ecosistema MICE -segmento asociado a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones- y generación de candidaturas para eventos globales.

Sin embargo, el posicionamiento provincial no depende exclusivamente de Rosario. Santa Fe capital incorporó dos eventos internacionales vinculados con arquitectura, universidades, investigación aplicada y agroindustria. Rafaela ingresó por primera vez al ranking con una reunión internacional ligada al desarrollo empresarial y las PyMES del Mercosur. La distribución territorial muestra especializaciones complementarias: salud, innovación y economía del conocimiento en Rosario; ciencia, academia y sector público en la capital provincial; e industria y producción en Rafaela.

Noticias relacionadas
Las visitas se realizarán los sábados a las 16 y los domingos a las 10 y a las 15.30, con un máximo de 15 personas por grupo. Las reservas podrán efectuarse hasta el miércoles previo a la fecha elegida, al mediodía.

Timbúes invita a descubrir su historia a través de visitas guiadas por el Circuito Histórico del Casco Urbano

La nena fue entregada a las autoridades este sábado en Reconquista.

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte

Los operativos de control incluyeron puestos de saturación en distintos barrios de Baigorria. En el despliegue participaron agentes municipales junto a fuerzas provinciales y policiales.

Secuestran 30 vehículos en operativos de tránsito en barrios de Granadero Baigorria

Desde el gobierno comunal de Timbúes destacaron la importancia de generar este tipo de espacios de encuentro para que niños, niñas y jóvenes puedan acercarse a la historia, los símbolos y las tradiciones que forman parte del patrimonio colectivo de las comunidades santafesinas y cordobesas. 

Las banderas de 54 localidades, fueron protagonistas en una muestra cultural en Timbúes

Ver comentarios

Las más leídas

El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: Biblical

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: "Biblical"

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

Lo último

Actores piden regular el uso de la inteligencia artificial: Nadie puede usar mi imagen sin mi permiso

Actores piden regular el uso de la inteligencia artificial: "Nadie puede usar mi imagen sin mi permiso"

Tres ciudades santafesinas ingresaron al ranking mundial de congresos por turismo

Tres ciudades santafesinas ingresaron al ranking mundial de congresos por turismo

Heinze: cuando la urgencia le ganó al proyecto y Newells dejó ir al campeón de la Premier

Heinze: cuando la urgencia le ganó al proyecto y Newell's dejó ir al campeón de la Premier

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una fuerte suba en la boleta de gas

Diputados debate la reforma impulsada por el gobierno de Milei, que busca recortar el régimen de Zona Fría y dejar afuera a Rosario y otros siete departamentos del sur santafesino.
Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una fuerte suba en la boleta de gas
Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias sobre los terraplenes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias sobre los terraplenes

Ni feriado ni tregua: Milei reúne al gabinete el 25 de Mayo para ordenar la interna libertaria
Política

Ni feriado ni tregua: Milei reúne al gabinete el 25 de Mayo para ordenar la interna libertaria

Crimen de Benjamín Scerra: detienen a un joven y el principal sospechoso continúa prófugo
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen a un joven y el principal sospechoso continúa prófugo

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año
POLICIALES

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado por cerealeras

Por Facundo Borrego
Economía

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado por cerealeras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: Biblical

Liam Gallagher compartió el video de los alumnos de San Lorenzo y afirmó: "Biblical"

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

Central y una clasificación a octavos de final con la frutilla del postre, con el gol de Marco Ruben

Central y una clasificación a octavos de final con la frutilla del postre, con el gol de Marco Ruben

Ovación
La sentida despedida de Ruben a Veliz en Central: Seguramente no va a ser la última
Ovación

La sentida despedida de Ruben a Veliz en Central: "Seguramente no va a ser la última"

La sentida despedida de Ruben a Veliz en Central: Seguramente no va a ser la última

La sentida despedida de Ruben a Veliz en Central: "Seguramente no va a ser la última"

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Las polémicas de Boca: los audios de VAR que complican al Xeneize en la Copa Libertadores

Las polémicas de Boca: los audios de VAR que complican al Xeneize en la Copa Libertadores

Policiales
Crimen de Benjamín Scerra: detienen a un joven y el principal sospechoso continúa prófugo
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen a un joven y el principal sospechoso continúa prófugo

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

La Ciudad
Se entregó la Maxi Beca, un reconocimiento al mérito académico y al legado de Maximiliano Schellhas
La Ciudad

Se entregó la Maxi Beca, un reconocimiento al mérito académico y al legado de Maximiliano Schellhas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias sobre los terraplenes

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias sobre los terraplenes

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: El sistema está roto

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: "El sistema está roto"

Simulacro de incendio con evacuación en el Centro Municipal Distrito Oeste

Simulacro de incendio con evacuación en el Centro Municipal Distrito Oeste

Newells anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior
Ovación

Newell's anunció la rescisión de un contrato y el pago de una deuda de la DC anterior

Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque
La Ciudad

Choque en el río: explicaron por qué el remolcador impactó contra el buque

La inflación mayorista saltó 5,2 % en abril y duplicó la suba del IPC
Economía

La inflación mayorista saltó 5,2 % en abril y duplicó la suba del IPC

Villarruel contra Adorni en Rosario: Todos esperamos la declaración jurada
Polìtica

Villarruel contra Adorni en Rosario: "Todos esperamos la declaración jurada"

Según Milei, no existen cortocircuitos entre referentes del oficialismo
Política

Según Milei, no existen cortocircuitos entre referentes del oficialismo

El PJ reúne a su congreso nacional para ordenar la estrategia opositora
Política

El PJ reúne a su congreso nacional para ordenar la estrategia opositora

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario
La Ciudad

Prefectura inspeccionó las embarcaciones que chocaron frente a Rosario

Congo tiene 134 muertes por el brote del ébola y la OMS expresa su preocupación
Información General

Congo tiene 134 muertes por el brote del ébola y la OMS expresa su preocupación

Un técnico filmó a sus jugadoras en el vestuario y ya no podrá volver a dirigir
Información General

Un técnico filmó a sus jugadoras en el vestuario y ya no podrá volver a dirigir

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia
Ovación

Portugal ya tiene plantel confirmado y Cristiano Ronaldo va por la historia

Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar
La Región

Trabajadores del frigorífico Euro reactivan la producción tras seis meses sin cobrar

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta
Economía

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva con la apertura de la oferta

Los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron
La Ciudad

"Los bebés que tienen bronquiolitis graves son de mamás que no se vacunaron"

No podemos retroceder con quienes matan, dijo Pullaro sobre el asesino del playero
Política

"No podemos retroceder con quienes matan", dijo Pullaro sobre el asesino del playero

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida
Policiales

El primer juicio por jurados en Rosario ya tiene fecha de inicio definida

Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle
La Ciudad

Se viene un festival a beneficio de personas en situación de calle

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte
La Región

Alerta oficial sobre una nena separada de su familia de origen en Guadalupe Norte

Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial
Política

Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial

La UNR quiere producir 320 mil raciones al año en su planta pública de alimentos
La Ciudad

La UNR quiere producir 320 mil raciones al año en su planta pública de alimentos

Aseguran que el precio de la nafta está contenido: cuánto tendría que costar
la ciudad

Aseguran que el precio de la nafta está "contenido": cuánto tendría que costar