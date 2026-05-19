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Aseguran que el precio de la nafta está "contenido": cuánto tendría que costar el litro de combustible

La incertidumbre por la guerra en Irán impulsa el precio del barril de petróleo y desde el gobierno nacional volvieron a decretar un congelamiento de precios por 45 días

19 de mayo 2026 · 10:46hs
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El precio de la nafta tuvo una nueva suba en Rosario

Virginia Benedetto / La Capital

El precio de la nafta tuvo una nueva suba en Rosario, a pesar del congelamiento de precios.

El país atraviesa la segunda ventana de 45 días con el precio de la nafta contenido. A través del decreto 302/2026, el Poder Ejecutivo definió un segundo "buffer" para que el aumento del precio del barril de petróleo por la guerra en Irán, y la consecuente falta de actividad normal en el estrecho de Ormuz, no se traslade a los surtidores.

Rosario amaneció este martes con un leve retoque en las carteleras de las estaciones de servicios. Si bien es ínfimo, el litro de súper en YPF ya cuesta más de 2.100 pesos.

Desde el Instituto de Energía de la Universidad Austral elaboraron un análisis que marca que los precios están "contenidos" y anticiparon de cuánto tendría que ser el ajuste para normalizar la situación.

Cuánto tendría que costar el litro de nafta

"Vemos que, en los surtidores, no se expresa un equilibrio genuino y es una administración transitoria de tensiones", afirmó sobre la situación el codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral, Luciano Codeseira, en diálogo con LT8.

    El contexto geopolítico actual llevó el barril de petróleo brent se ubique por encima de los 110 dólares. Eso, afirmó Codeseira, tendría que redundar en un incremento de entre 100 y 110 pesos más por litro en los precios del combustible a escala local.

    Estos buffers instaurados por el Poder Ejecutivo, explicó, derivan en un rezago en los precios y una acumulación de "presión al alza": "La pregunta no es si van a haber nuevos ajustos, sino cuándo van a ser y en qué medida si es que la situación internacional se sostiene".

    estercho de ormuz
    Estrecho de Ormuz.

    Estrecho de Ormuz.

    Este lunes, los precios del petróleo mundo experimentaron una jornada volátil en medio de la incertidumbre sobre lo que sucederá con la guerra con Irán. La incertidumbre respecto a la situación en el estrecho de Ormuz hizo que el barril de brent pasara de un máximo de 112 dólares durante la noche a menos de 107 dólares por la mañana, antes de volver a subir, informó la agencia AP.

    Codeseira resaltó que ya van 80 días desde que se interrumpió el tránsito fluido en Ormuz y que "hoy están pasando cuatro buques, cuando normalmente deberían pasar entre 130 y 140 buques".

    Panorama incierto

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes a la noche que pospuso un ataque militar contra Irán previsto para este martes porque se están llevando a cabo "negociaciones serias" para poner fin a la guerra, según indicó AP.

    Trump dijo que había planeado “un ataque muy importante”, pero que lo pospuso “por un tiempo, con suerte, tal vez para siempre”. Durante semanas, el presidente estadounidense amenazó con que el alto el fuego alcanzado a mediados de abril podría terminar si Irán no llegaba a un acuerdo, modificando constantemente los parámetros para lograrlo.

    >> Leer más: La suba de la nafta consolida el regreso de la "época dorada" del GNC: las claves del fenómeno

    Este ir y venir del mandatario norteamericano devino en una espera de un mes para que se normalice la situación en Ormuz, algo que, expresó Codeseira, "está desnaturalizando" ese proceso.

    "Con un crudo sostenido por encima de 100 dólares, estos precios locales difícilmente se puedan sostener. La primera variable a seguir es el precio internacional, pasa en todos los países", concluyó.

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