"Cae la noche tropical" llega al teatro La Comedia con Leonor Manso e Ingrid Pelicori

La premisa de este nuevo ciclo es invitar a elencos y obras de otros puntos del país a acercarse al público rosarino. C omenzó en marzo con la visita de “Un domingo, teatro total” (una producción independiente de Proyecto Migra y Galpón de Guevara, también llegada desde Buenos Aires), y continuará mensualmente hasta septiembre en distintas salas rosarinas.

Una obra con la vigencia de Manuel Puig

“Cae la noche tropical" está basada en la octava y última novela de Manuel Puig, publicada en 1988, dos años antes de la muerte del escritor. En 2018, se estrenó en el Teatro San Martín la adaptación teatral realizada por Santiago Loza y Pablo Messiez, quien también la dirigió en aquella oportunidad. Desde entonces, y gracias a una excelente repercusión de crítica y público, la obra tuvo una serie de reposiciones en distintas salas de la escena porteña, bajo la dirección de Leonor Manso.

En el escenario, Luci (Pelicori), una señora argentina que vive en Brasil, recibe a su hermana Nidia (Manso), que está de visita tras la muerte de su hija. Juntas debaten, imaginan y sobre todo chismorrean sobre la la vida de su vecina Silvia (Guerty).

“Es una obra que disfruto mucho hacer, primero porque es Puig. Es un autor tan interesante, tan particular, con esa observación, con esa profundidad y liviandad a la vez, ese humor tan hermoso, tan cómplice. Todo el humor que tiene la obra es algo que me encanta y que con el tiempo puedo comprender y desarrollar cada vez más. Trabajar con Leonor Manso también me encanta, además de que somos muy amigas y ya hicimos muchas cosas juntas. En esta obra, tenemos una complicidad arriba del escenario que disfrutamos muchísimo”, contó Ingrid en diálogo con La Capital.





La actriz destacó el sólido vínculo que supieron construir y sostener a lo largo de los años con una audiencia amplia. “Siempre supimos que la obra le iba a gustar o iba a convocar a la gente mayor, pero nos sorprendió la reacción de la gente joven, que vino sobre todo en la etapa del San Martín. También es una obra que en muchos casos se lee en colegios y facultades, así que llegaban a veces por cuestiones estudiantiles. Nos esperaban a la salida, nos comentaban la emoción que les causaba”, aseguró Pelicori.

“Yo pienso que tiene que ver con un lado con la modernidad de Puig, y por otro lado con la importancia afectiva que tienen las abuelas en todos. Siempre nos decían ‘son como mi abuela y mi tía’, o ‘son como mi mamá y mi tía’. Hay algo que es muy reconocible, y de un modo muy amoroso. Creo que eso es algo que genera mucha empatía y mucha complicidad, con esa mezcla de gracia y emotividad. Porque al fin y al cabo la obra toca temas duros, los grandes temas de la vida: el paso del tiempo, la muerte, los hijos, los amores, el exilio. Pero todo es desde la mirada amorosa de Puig y con ese delicado humor que siempre está”, desarrolló Ingrid.

La vigencia de la obra de Puig se manifiesta con elocuencia en la cercanía que diversos públicos encuentran en el texto. También fiel a su estilo, el autor pone el eje sobre universos todavía poco abordados de manera central en las narraciones hegemónicas: la vejez y la amistad (expresada de la forma particular que cobra entre dos hermanas). El amor romántico merodea sin invadir la trama principal.

“El vínculo romántico aparece, a través de los chismes de la vecina, pero no es lo que ocurre en escena sino que se tematiza. Leonor suele decir que la obra tiene la particularidad de no tener conflicto, sino que es sobre los vínculos. En ese sentido, los profundiza, los rodea de un modo y de otro”, afirmó Pelicori.

“En el tramo de la novela que toma la obra, es muy fiel a la novela, el lenguaje es muy Puig. Y Puig es un autor muy argentino, a pesar de haber vivido muchos años afuera, y capta mucho esa idiosincrasia. La gente se reconoce, hay algo del orden de la identidad que circula también en este tipo de espectáculos”, agregó Ingrid.

Fuera de Buenos Aires, sólo estuvieron hasta el momento en Mar del Plata, en General Villegas (la localidad de la cual era oriundo Puig) y en Miami, en el Festival Internacional de Teatro Hispánico.

“Rosario, para mí en lo personal, es una plaza que me gusta muchísimo y a la que hace muchos años que no voy. Tengo la sensación de que es un público hermoso y muy cómplice, muy teatrero. Así que estamos muy contentas de hacer función en Rosario y sobre todo en el marco de esta iniciativa hermosa. Ojalá podamos contribuir a que este grupo siga construyendo su teatro, porque me parece algo muy noble y estamos muy contentas de ser parte. Crear un teatro es algo siempre necesario y tan argentino”, cerró Pelicori.

Sobre el ciclo "En obra"

El ciclo, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura municipal, no solo es una invitación a disfrutar del arte de otras latitudes, y de acercarse a propuestas independientes a las que costaría acceder de otras maneras, sino también a ser parte del sueño. Aportar a la construcción del espacio de La Comedia de Hacer Arte es a su vez contribuir con que el barrio de Echesortu tenga su primer teatro, y por lo tanto enriquecer la vida cultural de la ciudad con nuevo lugar de exhibición y encuentro para la comunidad artística y el público de Rosario.

Como siempre a lo largo de su historia, desde el grupo teatral apuestan a lo colectivo. “La idea es que sea un espacio de la comunidad, que vamos haciendo entre todos: las instituciones que nos acompañan, quienes nos ayudan a difundir, los espectadores que sacan su entrada para cada actividad, y los artistas que se suman a este proyecto. Empezamos la construcción con la firme convicción de que el barrio necesita un teatro. Es un barrio con una historia y una actividad cultural tremenda, que se merece un espacio donde puedan circular distintas artes”, aseguró Cielo Pignatta directora teatral, docente, gestora cultural e integrante de La Comedia de Hacer Arte.