Semestre muy exigente: Central jugará el 65 por ciento de los partidos comparado con todos los de 2025

El equipo de Almirón tendrá muy poco descanso y podría incluso llegar a disputar el 78 por ciento de los encuentros en relación con el año pasado

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

15 de enero 2026 · 14:38hs
Jorge Almirón tendrá que saber administrar la energía de los futbolistas de Central.

Virginia Benedetto

Ángel Di María y sus compañeros tendrán una dura exigencia durante el primer semestre.

Virginia Benedetto

Según el rendimiento y los resultados que alcance el equipo que ahora dirige Jorge Almirón, Rosario Central podría jugar desde un mínimo de 24 hasta un máximo de 29 partidos en cuatro meses de la primera mitad de este 2026.

Una cantidad importante de encuentros, especialmente si se los compara con los 37 juegos oficiales que disputaron en todo 2025 los dirigidos entonces por Ariel Holan.

Si el conjunto auriazul disputa 24 partidos, será el 65 por ciento de los jugados el año anterior. Y si llega a los 29 encuentros, el porcentaje en relación con todos los de 2025 ascenderá al 78 por ciento.

La agenda apretada, en apenas 4 meses

La actividad futbolística de Central de este primer semestre de 2026 será intensa y se desarrollará en un lapso de cuatro meses.

Eso será en el período comprendido entre el penúltimo fin de semana de enero, fecha en la que los de Arroyito debutarán en el torneo Apertura, hasta los últimos días de mayo, cuando culminará la participación auriazul en fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores o la fase final del torneo local, si es que clasifica.

Si alcanza los 29 partidos, tope de encuentros para jugar en este primer semestre, Central tendrá que afrontar en esta primera mitad de año un promedio de un partido cada poco más de cuatro días.

Mallo7
Facundo Mallo es una fija entre los titulares de Central para lo que se vendrá.

Además, esta cantidad de encuentros previstos como máximo para el primer semestre del año, representa más de dos tercios del total de lo jugado en la temporada pasada, los 37 encuentros que dirigió Holan.

Es que el Central 2025 solo afrontó dos competencias en todo el año: torneo local y Copa Argentina. Y en esta última quedó eliminado rápidamente, en 16avos de final a manos de Unión de Santa Fe en San Nicolás.

El inicio será el debut con Belgrano

El estreno de Central en 2026 será el sábado 24 de enero en Arroyito, cuando reciba a Belgrano de Córdoba. Y el semestre concluirá en los últimos días de mayo, ya sea disputando la sexta y última fecha de la fase de clasificación de la Libertadores o la definición del torneo Apertura, esto en caso de que consiga acceder a esa instancia decisiva.

Central disputará sí o sí, 24 partidos oficiales en este primer semestre de 2026. En el desglose, los encuentros están distribuidos en cuatro competencias: el torneo Apertura (16 encuentros), la fase de grupos de Libertadores (6), Copa Argentina (1 partido que ya se sabe que se jugará el 11 de febrero, en sede y horario a confirmar) y la Supercopa Internacional (1, que todavía no está programado).

Una cifra de partidos que puede crecer

A estos 24 partidos que deben disputarse en este primer semestre, se pueden agregar otros. Serían hasta cinco más. Por ejemplo, podría haber entre uno y cuatro más del Apertura, algo que dependerá de que Central clasifique para los playoffs del torneo y, en ese caso, cuánto consiga avanzar hasta la final.

Además, si consigue vencer a Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, por los 32avos de final de la Copa Argentina, podría jugar su encuentro de 16avos de final en este semestre. Obviamente en fecha a confirmar.

image (45)
Ángel Di María y sus compañeros tendrán una dura exigencia durante el primer semestre.

Teniendo en cuenta la cantidad de partidos que debe afrontar Central en poco tiempo, será fundamental saber administrar los descansos post esfuerzo.

Y también el tema de la rotación de jugadores. En especial cuando comience la disputa de la fase de grupos de Libertadores, que se jugará entre abril y mayo. Eso será en simultáneo con la definición del Apertura, tanto para clasificar a los playoffs como para jugarlos.

