Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing

A una semana del inicio del Torneo Apertura 2026, la Liga Profesional anunció modificaciones de horario en dos partidos a través de sus redes sociales. Los encuentros afectados serán San Lorenzo vs Lanús (Fecha 1) y Racing vs Rosario Central (Fecha 2). El motivo de los cambios, según se informó, responde a cuestiones administrativas.
Es así que Central visitará a Racing por la segunda fecha el día miércoles 28 de enero, tal como estaba previsto, pero en lugar de disputar el encuentro a las 18:00, lo hará a las 19:00. Mientras tanto, por el momento, el resto de su agenda deportiva para las primeras 12 fechas del torneo se mantiene sin modificaciones.
En el caso del duelo entre San Lorenzo y Lanús dispuesto para el viernes 23 y correspondiente a la Fecha 1, el cambio de horario llevará el inicio del partido a las 19:00, y no a las 17:45 como originalmente estaba previsto.
Agenda Canalla: las primeras 12 fechas del Torneo Apertura
FECHA 1: Belgrano (L) Sábado 24 de enero 22hs
FECHA 2: Racing (V) Miércoles 28 de enero 19hs
FECHA 3: River Plate (L) Domingo 01 de febrero 21.30hs
FECHA 4: Aldosivi (V) Sábado 07 de febrero 17hs
FECHA 5: Barracas (L) Domingo 15 de febrero 22hs
FECHA 6: Talleres (L) Viernes 20 de febrero 22.15hs
FECHA 7: Gimnasia (LP) (V) Miércoles 25 de febrero 17hs
FECHA 8: Newell's (V) Domingo 01 de marzo 17hs
FECHA 9: Tigre (L) Viernes 06 de marzo 22hs
FECHA 10: Argentinos Jrs (V) Miércoles 11 de marzo 17.30hs
FECHA 11: Banfield (L) Sábado 14 de marzo 20hs
FECHA 12: Independiente Rivadavia (M) (V) Domingo 22 de marzo 22.15hs