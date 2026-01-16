Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing La Liga Profesional anunció cambios en dos partidos del Torneo Apertura. En el caso de Central, afectará el horario de su segundo encuentro 16 de enero 2026 · 09:56hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital Central visitará a Racing en el Estadio Presidente Perón por la Fecha 2 del Torneo Apertura

A una semana del inicio del Torneo Apertura 2026, la Liga Profesional anunció modificaciones de horario en dos partidos a través de sus redes sociales. Los encuentros afectados serán San Lorenzo vs Lanús (Fecha 1) y Racing vs Rosario Central (Fecha 2). El motivo de los cambios, según se informó, responde a cuestiones administrativas.

Es así que Central visitará a Racing por la segunda fecha el día miércoles 28 de enero, tal como estaba previsto, pero en lugar de disputar el encuentro a las 18:00, lo hará a las 19:00. Mientras tanto, por el momento, el resto de su agenda deportiva para las primeras 12 fechas del torneo se mantiene sin modificaciones.

En el caso del duelo entre San Lorenzo y Lanús dispuesto para el viernes 23 y correspondiente a la Fecha 1, el cambio de horario llevará el inicio del partido a las 19:00, y no a las 17:45 como originalmente estaba previsto.

Agenda Canalla: las primeras 12 fechas del Torneo Apertura FECHA 1: Belgrano (L) Sábado 24 de enero 22hs FECHA 2: Racing (V) Miércoles 28 de enero 19hs FECHA 3: River Plate (L) Domingo 01 de febrero 21.30hs FECHA 4: Aldosivi (V) Sábado 07 de febrero 17hs FECHA 5: Barracas (L) Domingo 15 de febrero 22hs FECHA 6: Talleres (L) Viernes 20 de febrero 22.15hs >>Leer más: Semestre muy exigente: Central jugará el 65 por ciento de los partidos comparado con todos los de 2025 FECHA 7: Gimnasia (LP) (V) Miércoles 25 de febrero 17hs FECHA 8: Newell's (V) Domingo 01 de marzo 17hs FECHA 9: Tigre (L) Viernes 06 de marzo 22hs FECHA 10: Argentinos Jrs (V) Miércoles 11 de marzo 17.30hs FECHA 11: Banfield (L) Sábado 14 de marzo 20hs FECHA 12: Independiente Rivadavia (M) (V) Domingo 22 de marzo 22.15hs