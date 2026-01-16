La Capital | Ovación | Central

Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing

La Liga Profesional anunció cambios en dos partidos del Torneo Apertura. En el caso de Central, afectará el horario de su segundo encuentro

16 de enero 2026 · 09:56hs
Central visitará a Racing en el Estadio Presidente Perón por la Fecha 2 del Torneo Apertura

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Central visitará a Racing en el Estadio Presidente Perón por la Fecha 2 del Torneo Apertura

A una semana del inicio del Torneo Apertura 2026, la Liga Profesional anunció modificaciones de horario en dos partidos a través de sus redes sociales. Los encuentros afectados serán San Lorenzo vs Lanús (Fecha 1) y Racing vs Rosario Central (Fecha 2). El motivo de los cambios, según se informó, responde a cuestiones administrativas.

Es así que Central visitará a Racing por la segunda fecha el día miércoles 28 de enero, tal como estaba previsto, pero en lugar de disputar el encuentro a las 18:00, lo hará a las 19:00. Mientras tanto, por el momento, el resto de su agenda deportiva para las primeras 12 fechas del torneo se mantiene sin modificaciones.

En el caso del duelo entre San Lorenzo y Lanús dispuesto para el viernes 23 y correspondiente a la Fecha 1, el cambio de horario llevará el inicio del partido a las 19:00, y no a las 17:45 como originalmente estaba previsto.

>>Leer más: Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

Agenda Canalla: las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

FECHA 1: Belgrano (L) Sábado 24 de enero 22hs

FECHA 2: Racing (V) Miércoles 28 de enero 19hs

FECHA 3: River Plate (L) Domingo 01 de febrero 21.30hs

FECHA 4: Aldosivi (V) Sábado 07 de febrero 17hs

FECHA 5: Barracas (L) Domingo 15 de febrero 22hs

FECHA 6: Talleres (L) Viernes 20 de febrero 22.15hs

>>Leer más: Semestre muy exigente: Central jugará el 65 por ciento de los partidos comparado con todos los de 2025

FECHA 7: Gimnasia (LP) (V) Miércoles 25 de febrero 17hs

FECHA 8: Newell's (V) Domingo 01 de marzo 17hs

FECHA 9: Tigre (L) Viernes 06 de marzo 22hs

FECHA 10: Argentinos Jrs (V) Miércoles 11 de marzo 17.30hs

FECHA 11: Banfield (L) Sábado 14 de marzo 20hs

FECHA 12: Independiente Rivadavia (M) (V) Domingo 22 de marzo 22.15hs

Rodrigo Villagra, en la época en que jugaba en Central. Luego pasó por Talleres, River y CSKA. Ahora jugará en Inter de Porto Alegre.

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Uvita Fernández hizo los dos goles de Belgrano ante Defensa y Justicia. El Pirata debutará en el Apertura ante Central en el Gigante.

El primer rival de Central en el Apertura sumó un gran refuerzo y ganó un amistoso

Chimy Ávila celebra uno de sus dos goles ante el Elche, por la Copa del Rey. El rosarino dio vuelta el resultado. 

Mientras todos hablan de su pase a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar

Jorge Almirón tendrá que saber administrar la energía de los futbolistas de Central.

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

