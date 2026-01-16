La Capital | Ovación | Newell's

Newell's busca cerrar un refuerzo urgente para el mediocampo, a una semana del debut

Roberto Sensini viajará este viernes a Buenos Aires para finalizar las negociaciones por un volante central que fue dirigido por la dupla Orsi-Gómez

16 de enero 2026 · 11:22hs
Rodrigo Herrera es el principal apuntado para reforzar el mediocampo de Newells.

Rodrigo Herrera es el principal apuntado para reforzar el mediocampo de Newell's.

El mercado de pases de Newell's se mantiene intenso, con siete refuerzos confirmados, uno cerrado para estampar la firma y otro en la etapa final de las negociaciones. No obstante, el mediocampo leproso no recibió caras nuevas en un puesto que necesita alternativas urgentes, por lo que Roberto Sensini buscará cerrar la llegada de Rodrigo Herrera.

El volante con pasado en Platense, donde fue campeón del torneo Apertura 2025 bajo las órdenes de la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez, es el principal apuntado por la Lepra para reforzar la mitad de la cancha y ofrecer una alternativa a Luca Regiardo, surgido de Bella Vista.

Defensa y Justicia es dueño del pase de Herrera, por lo que Sensini viajará este viernes a Buenos Aires para ajustar los detalles de la negociación y cerrar un acuerdo para la llegada del mediocampista.

image (9)
Rodrigo Herrera ya tiene acordado su contrato con Newell's y solo falta que el club del Parque se ponga de acuerdo con Defensa y Justicia.

Rodrigo Herrera ya tiene acordado su contrato con Newell's y solo falta que el club del Parque se ponga de acuerdo con Defensa y Justicia.

Rodrigo Herrera, a un paso del parque Independencia

El futbolista de 25 años, oriundo de Florencio Varela, ya acordó los términos del contrato que firmaría con Newell's y podría reencontrarse con los entrenadores que lograron acompañarlo en una de sus mejores versiones con el Calamar.

Desde el lado del Halcón todavía no tomaron una decisión en cuanto a la propuesta de la Lepra, por lo que el director deportivo rosarino buscará sellar un nuevo refuerzo para Orsi-Gómez este mismo viernes, a una semana del debut en Córdoba frente a Talleres.

>> Leer más: La otra carta del ataque de Newell's: qué pasa con el futuro del Colo Ramírez

En caso de confirmarse su incorporación al Rojinegro, Herrera podría ser considerado para la mitad de la cancha como compañero de Regiardo en un doble 5 o ambos futbolistas podrían competir por el mismo puesto, con Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar como otras alternativas.

Los refuerzos de Newell's

En el transcurso de este mercado de pases, Newell's confirmó la llegada de siete refuerzos, algunos de ellos con experiencia internacional y otros como una apuesta a futuro. El arquero Gabriel Arias fue el primero en llegar y promete ser uno de los referentes del plantel en este 2026. Además, la continuidad de Luciano Herrera también tuvo el peso de un refuerzo, ya que fue una de las figuras del año pasado.

image (27)
Gabriel Arias, con la camiseta de Newell's, junto al presidente Ignacio Boero y el director deportivo Roberto Sensini.

Gabriel Arias, con la camiseta de Newell's, junto al presidente Ignacio Boero y el director deportivo Roberto Sensini.

Poco después, en una maratón de anuncios en el mismo día, firmaron su contrato con la Lepra Franco García, Nicolás Goitea, Walter Núñez y Michael Hoyos, este último como una de las incorporaciones más relevantes del mercado rojinegro. Apenas unos días más tarde, Matías Cóccaro sacudió el mercado y sumó otro nombre de peso para el ataque.

El último en ser confirmado fue Bruno Cabrera, quien llegó desde Coquimbo Unido de Chile para convertirse en uno de los protagonistas de la línea defensiva, que tendría también cerrada la llegada del lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón desde la Serie B de Brasil.

En caso de también cerrar a Rodrigo Herrera como refuerzo, Newell's podría concluir este mercado de pases con nuevos nombres en cada línea del equipo, a pesar de algunas negociaciones frustradas como la de Rodrigo Atencio y Gonzalo Abrego.

Risso Patrón viene de la segunda división del futbol brasileño y hoy ya entrenará con sus nuevos compañeros de Newells en Bella Vista.

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Sergio Gómez da indicaciones durante la práctica de Newells. Este sábado habrá amistoso.

Dónde jugará Newell's el amistoso del sábado contra Real Pilar FC

Newells se baja de las negociaciones para incorporar a Gonzalo Abrego. 

Newell's se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Orsi y Gómez frente al plantel de Newells.

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

