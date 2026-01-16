El DT de una reserva de Newell's con alta jerarquía que ponía de "9" a Lionel Scaloni

"Jugaba suelto, no tenía un puesto fijo por todo su despliegue", recordó Tito Rebottaro sobre el equipo del 95 que contaba con Gabriel Heinze y Walter Samuel, entre otros consagrados

Hace algo más de tres décadas hubo una formación de Newell's que con los nombres que la integraron es un equipo de elite. Era una reserva prácticamente imbatible que tenía a Andrés Rebottaro como entrenador y en el once aparecía Lionel Scaloni jugando de nueve, aunque podía hacerlo en distintas posiciones por el despliegue físico que siempre tuvo. "Jugaba suelto, no tenía un puesto fijo. Sí, jugó de 9 también" , recordó Tito, un ex entrenador y exjugador que se consagró campeón con la Lepra en el recordado título del 74.

Rebottaro estaba dirigiendo las divisiones inferiores en la década del noventa cuando el expresidente Eduardo López le dio las riendas de la reserva. Como conocedor de los pibes armó una formación tremenda que logró un par de títulos consecutivos. En una planilla a la que tuvo acceso Ovación fechada el 14 de diciembre de 1995, día en que enfrentó a Independiente, aparecen apellidos que hicieron historia en el Rojinegro y en el mundo.

La formación era la siguiente: Diego Luque; Sebastián Cavalli, Fabricio Fuentes, Martín Pisonero y Gabriel Heinze; Aldo Duscher, Uriel Bartolini y Miguel Romero; Diego Quintana, Lionel Scaloni y Fernando Ramello. En el banco estaban Guillermo Álvarez, Mauro Scaloni, Walter Luján, Mario Pesado Castro y Borganzi. El entrenador Andrés Rebottaro y el preparador físico el Flecha Jorge Castañeira.

El detalle es que aparece el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, con la nueve en la espalda. "Lionel jugaba suelto, jugó de 9 algunos partidos, tirado atrás. Era mediapunta y como era muy corredor llegaba siempre al borde para tirar los centros. Jugaba tanto por derecha como por izquierda. No tenía un puesto fijo", le contó a este diario Tito haciendo memoria de aquellos momentos de gloria de la reserva.

Samuel en el equipo que antes era Luján

"Estaba también en el plantel Facundo Quiroga, quien llegó a jugar. Yo iba rotando los jugadores, los ponía un par de partidos y los sacaba aunque anduvieran bien con el fin de ver la reacción que tenían. Si se calentaban o no. A algunos no les importaba y a otros sí", relató el exconductor Leproso que tuvo en el equipo a dos inetgrantes del cuerpo técnico campeones del mundo como Lionel Scaloni y Walter Samuel (antes Walter Luján).

>>Leer más: El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

Otro detalle particular es que el hermano del DT de Argentina, Mauro Scaloni, integraba el plantel y jugaba de lateral derecho. La cuestión es que no tenía activa participación y es por eso que en su momento se desató un conflicto entre el presidente López con Scaloni padre, a tal punto que después los futbolistas terminaron yéndose del Parque y recalaron en Estudiantes.