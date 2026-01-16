La Capital | Zoom | Game Of Thrones

El nuevo spin-off de "Game of Thrones" ya tiene fecha y plataforma de estreno

“El Caballero de los Siete Reinos” se desarrolla como una precuela de “GOT” y promete ser furor. Todos los detalles acerca de la producción

16 de enero 2026 · 12:48hs
El Caballero de los Siete Reinos

"El Caballero de los Siete Reinos", la precuela de "Game of Thrones", tendrá su estreno este mes en HBO Max

Este año los fanáticos de “Game of Thrones” esperan un estreno imperdible. “El Caballero de los Siete Reinos”, el nuevo spin-off de la aclamada serie, llegará al streaming con una historia basada en las novelas cortas de George R.R. Martin conocidas como “Los cuentos de Dunk y Egg” y promete ser furor.

Con el lanzamiento de “House of the Dragon” en 2022, “Games of Thrones” ya había tenido una extensión de su universo fantástico y medieval. Ahora, “El Caballero de los Siete Reinos” llega también como una precuela, pero, a diferencia de las dos series anteriores, se alejará de las complejas conspiraciones políticas, proponiendo un tono más íntimo y aventurero.

La trama de la nueva serie se situará aproximadamente un siglo antes de los eventos de “Game of Thrones” y alrededor de 70 años después de los hechos de “House of the Dragon”. En esta época, el Trono de Hierro aún está ocupado por la dinastía Targaryen y el recuerdo del último dragón sigue latente.

De qué se tratará “El Caballero de los Siete Reinos”

La trama de “El Caballero de los Siete Reinos” sigue las aventuras de una dupla curiosa que viaja por los paisajes de Poniente. Por un lado está Ser Duncan el Alto (Dunk), un caballero joven, ingenuo pero valiente, que busca ganarse la vida en los torneos y campos de batalla. En su viaje lo acompaña Egg, su pequeño y misterioso escudero, un niño perspicaz que, en realidad, oculta su verdadera identidad. Egg es, en definitiva, el príncipe Aegon Targaryen, futuro rey Aegon V.

Basada en tres novelas (“El caballero errante”, “La espada leal” y “El caballero misterioso”), la serie se centrará en la vida en el pueblo y las injusticias sociales del mismo. Esta explorará las raíces de los eventos conocidos en las producciones ya estrenadas en una narrativa más bien lineal.

“El Caballero de los Siete Reinos” abordará la escala política y social de esta dupla protagonista en el reino pero es, fundamentalmente, una historia de honor, amistad y lealtad al pueblo.

Cuándo y dónde ver “El Caballero de los Siete Reinos”

El estreno de la serie está más cerca que nunca. Este domingo 18 de enero se estrenará el primero de sus siete episodios, mientras que el resto de ellos se irán lanzando semanalmente.

La plataforma de streaming encargada de su reproducción será HBO Max. En su catálogo, también se puede ver “Games of Thrones” y “House of the Dragon”.

Trailer de “El Caballero de los Siete Reinos”

Las más leídas

