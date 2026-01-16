La Capital | Ovación | Newell's

La otra carta del ataque de Newell's: qué pasa con el futuro del Colo Ramírez

El delantero uruguayo regresó a Rosario tras su paso por Sport Recife, pero deberá resolver un papelerío con los brasileños para sellar su vuelta a la Lepra

16 de enero 2026 · 12:54hs
El Colo Ramírez entrena en Bella Vista mientras espera cerrar su regreso a Newells.

El Colo Ramírez entrena en Bella Vista mientras espera cerrar su regreso a Newell's.

El frente de ataque de Newell's afronta una renovación completa para este 2026, después de un año en el que hubo escasez de goles y que lo tuvo entre los equipos con menor cantidad de anotaciones de la temporada. Además de la llegada de Michael Hoyos y Matías Cóccaro, la dupla Orsi-Gómez contará con el regreso del Colo Ramírez.

El delantero uruguayo entrena a la par del equipo desde hace algunos días y sellará su regreso oficial al parque Independencia, tras sus pasos por Everton de Chile y Sport Recife de Brasil a préstamo.

Ramírez llegó a la Lepra a comienzos del 2024 con una fuerte apuesta económica y, luego de un gran inicio en el primer semestre, la segunda mitad del año lo tuvo como protagonista de conflictos fuera de la cancha y con una extensa sequía de gol, por lo que buscó un nuevo rumbo para el inicio del 2025.

Colo6
El Colo Ramírez quiere tener una revancha en Newell's.

El Colo Ramírez quiere tener una revancha en Newell's.

No obstante, ni Everton ni Sport Recife le otorgaron la posibilidad de afianzarse y recuperar la confianza, por lo que surgió la posibilidad de tomarse “revancha” con Newell's ante la llegada de la nueva comisión directiva encabezada por Ignacio Boero.

Qué pasa con el Colo Ramírez en Newell's

Si bien ya está en Rosario y afronta la temporada con el plantel leproso, Ramírez debe resolver los papeles con el equipo brasileño, que mantiene una deuda con él, ya que tenía contrato hasta mediados de 2026, cuando finalizaba su préstamo.

>> Leer más: En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El uruguayo tiene vínculo vigente con Newell's hasta diciembre de 2027, por lo que la Lepra continúa siendo dueño de su ficha y no deberá negociar con ningún otro equipo para repatriarlo. Esto se debe a que Sport Recife tiene una deuda con el delantero y además deberá recortar sus gastos tras descender del Brasileirao a la Serie B.

La deuda del conjunto brasileño con el jugador deberá ser resuelta en las próximas horas para que la Lepra pueda confirmar oficialmente su regreso al parque Independencia, como una de las alternativas para la delantera rojinegra.

Juan Ignacio Ramírez en Sport Recife
Luego de su paso frustrado por Sport Recife, buscará reencontrarse con el gol en la Lepra.

Luego de su paso frustrado por Sport Recife, buscará reencontrarse con el gol en la Lepra.

Noticias relacionadas
Risso Patrón viene de la segunda división del futbol brasileño y hoy ya entrenará con sus nuevos compañeros de Newells en Bella Vista.

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Sergio Gómez da indicaciones durante la práctica de Newells. Este sábado habrá amistoso.

Dónde jugará Newell's el amistoso del sábado contra Real Pilar FC

Newells se baja de las negociaciones para incorporar a Gonzalo Abrego. 

Newell's se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Orsi y Gómez frente al plantel de Newells.

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Lo último

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Los procedimientos fue ordenados por fiscales provinciales y cumplidos por agentes de la Policía Federal. "Le sacamos 65 millones de pesos al narcotráfico", señaló Federico Angelini

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Ciudad

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Newells ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Newell's ya acordó con un volante central y solo falta cerrar la negociación con el club dueño del pase

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras aguarda los estudios de rutina

Ovación
El DT de una reserva de Newells con alta jerarquía que ponía de 9 a Lionel Scaloni

Por Luis Castro
Ovación

El DT de una reserva de Newell's con alta jerarquía que ponía de "9" a Lionel Scaloni

El DT de una reserva de Newells con alta jerarquía que ponía de 9 a Lionel Scaloni

El DT de una reserva de Newell's con alta jerarquía que ponía de "9" a Lionel Scaloni

Newells busca cerrar un refuerzo urgente para el mediocampo, a una semana del debut

Newell's busca cerrar un refuerzo urgente para el mediocampo, a una semana del debut

Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora queda el partido con Racing

Policiales
San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

La Ciudad
Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Ciudad

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero
La Ciudad

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
La Región

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela
Información General

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada
Información General

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica
Economía

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste
POLICIALES

Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste