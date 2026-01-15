Murió a los 48 años Bibi, la supuesta hija oculta de Freddie Mercury

Bibi, la supuesta hija oculta del cantante Freddie Mercury, murió a los 48 tras sufrir un cáncer muy inusual.

Thomas, esposo de Bibi, le dijo a Daily Mail que el fallecimiento se produjo en un entorno de serenidad. Él y sus dos hijos pequeños despidieron a la mujer en una ceremonia privada, donde esparcieron sus restos en la cordillera de los Alpes.

Bibi sufría un cordoma, un cáncer muy poco frecuente y de lento crecimiento que suele formarse en la base del cráneo o en el cóccix.

La supuesta paternidad de quien fuera líder de Queen recién se conoció en septiembre pasado, cuando Lesley-Ann Jones publicó "Love, Freddie", donde reveló que Mercury habría tenido una relación con la mujer de un allegado en 1976, con la que tuvo una hija, Bibi. La niña fue criada en otro hogar para preservar las apariencias, aunque el carismático cantante y su hija habrían mantenido un vínculo muy afectuoso.

"Me adoraba y estaba entregado a mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer inusuales, pero nunca alteraron su compromiso de amarme y cuidarme", expresó Bibi poco antes de morir.

Mary Austin, la heredera oficial de Mercury, cuestionó la veracidad de los diarios personales que guardaba Bibi, pero Lesley-Ann Jones aseguró que el círculo íntimo de Queen estaba al tanto de la situación.

Freddie Mercury, nacido bajo el nombre de Farrokh Bulsara en Zanzíbar, fue considerado uno de los mejores cantantes de la historia del rock. El 24 de noviembre de 1991, Mercury murió a los 45 años por una bronconeumonía complicada por VIH/sida, enfermedad que había hecho pública apenas un día antes de su fallecimiento.