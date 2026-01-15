La Capital | Zoom | murió

Murió a los 48 años Bibi, la supuesta hija oculta de Freddie Mercury

La supuesta paternidad del líder de Queen se conoció recién en septiembre pasado

15 de enero 2026 · 21:29hs
Murió a los 48 años Bibi, la supuesta hija oculta de Freddie Mercury

Bibi, la supuesta hija oculta del cantante Freddie Mercury, murió a los 48 tras sufrir un cáncer muy inusual.

Thomas, esposo de Bibi, le dijo a Daily Mail que el fallecimiento se produjo en un entorno de serenidad. Él y sus dos hijos pequeños despidieron a la mujer en una ceremonia privada, donde esparcieron sus restos en la cordillera de los Alpes.

Bibi sufría un cordoma, un cáncer muy poco frecuente y de lento crecimiento que suele formarse en la base del cráneo o en el cóccix.

La supuesta paternidad de quien fuera líder de Queen recién se conoció en septiembre pasado, cuando Lesley-Ann Jones publicó "Love, Freddie", donde reveló que Mercury habría tenido una relación con la mujer de un allegado en 1976, con la que tuvo una hija, Bibi. La niña fue criada en otro hogar para preservar las apariencias, aunque el carismático cantante y su hija habrían mantenido un vínculo muy afectuoso.

"Me adoraba y estaba entregado a mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer inusuales, pero nunca alteraron su compromiso de amarme y cuidarme", expresó Bibi poco antes de morir.

Mary Austin, la heredera oficial de Mercury, cuestionó la veracidad de los diarios personales que guardaba Bibi, pero Lesley-Ann Jones aseguró que el círculo íntimo de Queen estaba al tanto de la situación.

Freddie Mercury, nacido bajo el nombre de Farrokh Bulsara en Zanzíbar, fue considerado uno de los mejores cantantes de la historia del rock. El 24 de noviembre de 1991, Mercury murió a los 45 años por una bronconeumonía complicada por VIH/sida, enfermedad que había hecho pública apenas un día antes de su fallecimiento.

Noticias relacionadas
La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, subió un video que desató especulaciones sobre un posible fallecimiento del actor.

Bruce Willis no se murió: el posteo amoroso que generó rumores en redes

Sophie Turner, recordada por interpretar a Sansa Stark en Game of Thrones, protagonizará una nueva serie del videojuego Tomb Raider

Sophie Turner, ex "Game of Thrones", será Lara Croft en una serie de Amazon

El Festival Faro, un clásico de los veranos rosarinos, reunirá a más de 160 artistas en dos escenarios. 

Festival Faro 2026: se confirmó la grilla de artistas del evento

Él y ella ha llamado la atención en Netflix por su abordaje de la tensión y el misterio 

Netflix: la miniserie de suspenso que se convirtió en lo más visto

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Lo último

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica

Murió a los 48 años Bibi, la supuesta hija oculta de Freddie Mercury

Murió a los 48 años Bibi, la supuesta hija oculta de Freddie Mercury

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Tras la eliminación del sistema nacional de control de equipajes, los trabajadores de la terminal buscan un nuevo esquema de ingresos
Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
Cayó el búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó el búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

Newell's cerró de palabra su octavo refuerzo para el próximo campeonato

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Otra mudanza en Inglaterra: el ex-Central que pasa a su cuarto equipo de la Premier League

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Ovación
Newells se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización
OVACIÓN

Newell's se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Newells se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Newell's se retira de la negociación por un volante central debido a su elevada cotización

Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras puso primera pensando en su debut en el Súper Rugby Américas

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Policiales
Cayó el búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó el búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

La Ciudad
Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

Durante 2025, Rosario registró 161 intervenciones de asistencia a víctimas de violencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: No quería jugar más
Ovación

Dura confesión de Lisandro Martínez sobre sus lesiones: "No quería jugar más"

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento
Política

Milei anunció que asistirá a la Derecha Fest en Mar del Plata: cómo será el evento

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno
Política

Qué es la Hermandad Musulmana, declarada terrorista por el gobierno

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Santa Fe tiene una ventaja competitiva
Economía

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Santa Fe tiene una ventaja competitiva"

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino
Zoom

Falleció Melania Pérez, una de las voces emblemáticas del folklore argentino

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico
La Ciudad

Anmat inhabilitó a un laboratorio rosarino por operar sin director técnico

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo
Policiales

Robo violento en zona oeste: un repartidor fue baleado y le arrebataron su vehículo

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos
Información General

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detenido por el incendio intencional de un basural en la zona oeste de Rosario

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en diez días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en diez días

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante
Ovación

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin
Policiales

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo
La Ciudad

Tres personas resultaron heridas al caer una rama de pino en la pileta de Saladillo

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 60 mil personas ya disfrutaron de las piletas de polideportivos municipales

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas
Economía

Lácteos Verónica: se agrava la crisis con las plantas paralizadas

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas