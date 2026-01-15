La Capital | Ovación | Central

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

El club de Núñez lo compró en 10 millones de dólares y casi no jugó. Estaba en Rusia, donde nunca pudo adaptarse

15 de enero 2026 · 16:53hs
Rodrigo Villagra

Rodrigo Villagra, en la época en que jugaba en Central. Luego pasó por Talleres, River y CSKA. Ahora jugará en Inter de Porto Alegre.

El fútbol a veces tiene situaciones extrañas y la historia de un jugador que se formó en Central es una de ellas. La rompió en Talleres y River lo compró a cambio de una fortuna, pero casi no jugó y el Millonario lo vendió por mucho menos al exterior.

El futbolista en cuestión es el cordobés Rodrigo Villagra, quien llegó a Central desde 9 de Julio de Morteros, la ciudad donde nació y creció, y debutó en primera en 2018.

En el Canalla el volante central jugó 37 partidos, hasta que en 2021 fue transferido a Talleres. Villagra tuvo un gran paso por el club cordobés, al punto que le sirvió de vidriera para irse a River a principios de 2024 por una cifra millonaria: diez millones de euros.

Pero en Núñez no tuvo suerte. Jugó poco, no rindió y pasó sin pena ni gloria. Nunca se ganó el puesto y tampoco pudo ganarse el cariño del hincha.

De River al CSKA de Moscú

River lo vendió al CSKA de Moscú, aunque retuvo el 50 por ciento del pase. En la capital rusa, Villagra tuvo serios problemas para adaptarse y tardó meses en debutar. Allí también jugó pocos partidos y otra vez su rendimiento estuvo lejos del que había mostrado en Talleres, durante la mejor etapa de su carrera.

Cuando parecía que finalmente empezaba a adaptarse a Rusia, Villagra vuelve a ser noticia por un nuevo pase, ya que pasará a un grande venido a menos de Brasil: esta temporada será jugador de Internacional de Porto Alegre.

Villagra llegará al Inter a préstamo por un año, con una opción de compra muy inferior al precio que pagó River cuando compró su pase: 4,6 millones.

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

