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El tiempo en Rosario: lunes con posibles lluvias en vísperas de un alerta amarillo

La temperatura máxima llegaría a 33º pero estaría en descenso en los próximos días para llegar al jueves en 26º

15 de marzo 2026 · 22:56hs
El tiempo en Rosario: lunes con posibles lluvias en vísperas de un alerta amarillo

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 16 de marzo en Rosario una temperatura máxima de 33º y algunas chances de tormentas aisladas, en vísperas de un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes para la mañana y la tarde del martes.

La madrugada del lunes llega con vientos moderados del noreste, un registro de 22º y cielo mayormente nublado, que ya desde la mañana tiene hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas, con los termómetros marcando 28º. Desde la tarde se mantienen las chances de tormentas aisladas, primero con una máxima de 33º y hacia la noche una marca de 30º.

El martes tiene activo un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual. La temperatura mostraría un descenso, con 30º de máxima 20º de mínima.

Para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y registros que continuarían a la baja: máxima de 28º y mínima de 15º.

El jueves estaría mayormente nublado, con temperaturas entre 26º y 13º.

El viernes habría un repunte en los valores, con 30º de máxima y 17º de mínima, y aunque cielo mayormente nublado.

El sábado también estaría mayormente nublado, con marcas entre 24º y 20º.

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