El tiempo en Rosario: lunes con posibles lluvias en vísperas de un alerta amarillo

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Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario
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EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán
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La provincia licitará las obras de recuperación de la Quinta de Funes
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Premio Juana Manso para un informe de periodistas de La Capital sobre aborto legal
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Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar
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Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro
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Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
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$Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento
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Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos
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El vermut como plan social: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería
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El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género
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Un plan que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
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Tumba La Casa XL llega al Hipódromo para una noche de reggaetón clásico
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Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera