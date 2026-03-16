Oportunidad histórica: Colapinto podría hacer una exhibición de F1 en Argentina

Ante la cancelación de dos carreras de la Máxima, propusieron que el pilarense corra en el país con su Alpine frente a miles de fanáticos

La ilusión de miles de argentinos fanáticos de la Fórmula 1 podría estar a punto de concretarse , aunque de una manera innovadora. Franco Colapinto podría correr en Argentina en abril luego de la cancelación de dos carreras por los conflictos en Medio Oriente , aunque esta misma se trataría de una exhibición .

Tras sumar su primer punto con Alpine en una notable actuación en el Gran Premio de China , el pilarense estaría ante la oportunidad de girar por Buenos Aires y recibir el apoyo del público argentino , el cual siempre lo acompaña en cada circuito de la máxima categoría del automovilismo.

“Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1” , reconoció Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, durante una nota con Marketing Registrado.

Según trascendió, la exhibición de Colapinto junto a la escudería francesa podría llevarse a cabo a finales de abril , durante el vació que quedó en el calendario después de la cancelación de los GP de Baréin y Arabia Saudita .

Franco Colapinto, en el cockpit del Alpine A526 durante el GP de China de la Fórmula 1.

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Este evento promocional permitiría a miles de fanáticos del piloto de 22 años verlo girar con el monoplaza A526 de Alpine en el histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Este circuito se encuentra en constantes obras de remodelación y recibirá al Moto GP a partir de 2027.

Colapinto podría tener la oportunidad de hacer rugir los motores de la F1 por primera vez en su país, así como dar el puntapié inicial para el retorno de Argentina a la Máxima. Cabe recordar que la última vez que se disputó un GP de la F1 en el país fue justamente en abril, pero de 1998.