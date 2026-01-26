Joseph Blatter apoyó un llamado a boicotear el Mundial en Estados Unidos

El expresidente de la Fifa se unió a un llamado a los hinchas para "mantenerse alejados de Estados Unidos"

El expresidente de la Fifa Joseph Blatter respaldó una propuesta de boicot al Mundial en Estados Unidos debido a la conducta del presidente Donald Trump y su administración.

Blatter cuestionó la idoneidad de Estados Unidos como país anfitrión. Hizo un llamado al boicot en una publicación en X (ex-Twitter) que apoyaba los comentarios del abogado Mark Pieth en una entrevista con el diario suizo Der Bund.

Pieth, un abogado suizo especializado en delitos de cuello blanco y experto en anticorrupción, presidió la supervisión del Comité de Gobernanza Independiente sobre la reforma de la Fifa hace una década. Blatter fue presidente del organismo rector del fútbol mundial desde 1998 hasta 2015, y renunció en medio de una investigación por corrupción.

“Si consideramos todo lo que hemos discutido, solo hay un consejo para los hinchas: ¡manténganse alejados de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor en la televisión. Y al llegar, los hinchas deben esperar que si no complacen a los oficiales, serán enviados directamente en el próximo vuelo a casa. Si tienen suerte”, señaló Pieth en la entrevista.

Blatter citó las palabras del abogado en las redes sociales y añadió: “Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo.”

Estados Unidos es coanfitrión de la Copa del Mundo con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Las preocupaciones de la comunidad internacional del fútbol sobre Estados Unidos se derivan de la postura expansionista de Trump sobre Groenlandia, las prohibiciones de viaje y las tácticas agresivas en el trato con migrantes y manifestantes contra la aplicación de la ley de inmigración en ciudades estadounidenses, particularmente en Minneapolis.

Oke Göttlich, uno de los vicepresidentes de la federación de fútbol alemana, dijo al diario Hamburger Morgenpost en una entrevista que había llegado el momento de considerar seriamente boicotear la Copa del Mundo.