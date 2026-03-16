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Brutal pelea a la salida de un boliche en pleno centro: apuñalaron en la cara a una joven con una tijera

Una joven de 18 años sufrió cortes en la cabeza y el rostro tras una violenta pelea a la salida de un boliche de Urquiza al 1800. El ataque reavivó denuncias por grescas frecuentes en la zona.

16 de marzo 2026 · 15:26hs
La pelea fue el sábado a la madrugada en el centro de Rosario.

La pelea fue el sábado a la madrugada en el centro de Rosario.

Una joven fue golpeada y apuñalada en el rostro con una tijera tras una pelea con otra mujer el sábado pasado. La gresca sucedió alrededor de las 5 de la mañana a la salida de un boliche en Urquiza al 1800.

El violento ataque fue registrado por testigos que filmaron la situación y los videos comenzaron a circular por redes sociales.

Según trascendió, a la salida de un boliche ubicado en Urquiza al 1800, dos mujeres se pelearon en plena calle. Una de ellas golpeó a la otra varias veces, sacó una tijera y le dio varios puntazos en el rostro.

Algunos de quienes presenciaron el episodio, intervinieron y lograron separar a ambas jóvenes. La víctima, de 18 años, fue atendida por el Sies y registró cortes en el cuero cabelludo y un pómulo. Sin embargo, no fue necesario trasladarla al hospital.

Tras el acontecimiento, algunos vecinos le compartieron a medios de comunicación que los fines de semana suelen haber fuertes peleas callejeras en la zona que terminan con golpes o botellazos.

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