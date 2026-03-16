El Heca será sede de una unidad nacional para formar procuradores de órganos y tejidos

El Heca integrará la red de formación impulsada por Incucai. Será una de las dos primeras experiencias del país

La provincia de Santa Fe contará con una Unidad Docente Hospitalaria para formar procuradores de órganos y tejidos y funcionará en el Heca

El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) se convertirá en uno de los primeros centros del país en contar con una Unidad Docente Hospitalaria de Procuración , destinada a capacitar profesionales en procesos de donación de órganos y tejidos.

La iniciativa surge de un convenio firmado entre el Ministerio de Salud de Santa Fe , el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) y el Incucai , y forma parte de un programa nacional orientado a fortalecer la formación en procuración dentro de hospitales públicos.

El proyecto prevé la creación de una red federal de unidades docentes hospitalarias para consolidar la capacitación intrahospitalaria en donación y trasplante. En esta primera etapa, además del Heca, se sumará el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires.

La incorporación del efector rosarino permitirá formar médicos y enfermeros, especialmente de áreas críticas, mediante rotaciones intensivas , combinando contenidos teóricos y prácticas vinculadas a todas las etapas del proceso de donación.

Entre los ejes de formación se incluyen la detección y selección de donantes, el diagnóstico de muerte encefálica, el tratamiento del donante, la comunicación con las familias y la logística operativa necesaria para concretar los procedimientos.

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Fortalecer la procuración en la región

Desde el Cudaio destacaron que la creación de la unidad representa un nuevo paso en la política provincial para mejorar los indicadores de procuración.

“Este es un paso más que venimos dando para seguir elevando los índices de donación y consolidar estas prácticas dentro del sistema sanitario”, señaló la directora del organismo, Cecilia Andrada.

En la misma línea, el vicepresidente del Incucai, Richard Malan, valoró la trayectoria del hospital rosarino y sostuvo que la propuesta permitirá que profesionales de todo el país conozcan distintas experiencias de trabajo en procuración.

Experiencia y recursos humanos

La directora del Heca, Andrea Becherucci, destacó que el hospital cuenta con equipos capacitados y con experiencia en estos procesos.

“El hospital está comprometido con la procuración y tiene el recurso humano necesario para ofrecer toda la experiencia acumulada en estos años”, afirmó.

La puesta en marcha de la unidad docente busca fortalecer la formación especializada, ampliar la capacidad de donación y mejorar la articulación entre los centros de salud, en un contexto en el que la capacitación permanente es clave para sostener y optimizar el sistema de trasplantes en el país.