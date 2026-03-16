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Lollapalooza: por qué Sabrina Carpenter "arrestó" a María Becerra durante su show

La cantante estadounidense arrasó en el cierre del festival y protagonizó su tradicional coreografía furor en el tema "Juno" con la artista argentina

16 de marzo 2026 · 12:35hs
Sabrina Carpenter eligió a María Becerra como la Juno Girl más hermosa de Argentina de la noche

Sabrina Carpenter eligió a María Becerra como "la Juno Girl más hermosa de Argentina de la noche"

El cierre de la 11ª edición del Lollapalooza Argentina estuvo a cargo de Sabrina Carpenter, quien brindó un impresionante show marcado por el sello característico de la cantante: glamour, sensualidad, emoción y sorpresas. Una de ellas fue la aparición de María Becerra, la cual formó parte de un insólito momento durante la función que acaparó la mirada de los presentes.

El último paso de la estadounidense por la Argentina había sido en 2023, cuando estuvo como telonera de los tres recitales que realizó Taylor Swift en el estadio Monumental. La simpatía con el público argentino en aquel entonces empezó a cultivar una gran conexión entre ambos, lo que se vio demostró este domingo siendo la presentación más convocante del fin de semana.

Con temas emblemáticos en su carrera como "Manchild", "Taste" y "House Tour", la artista vibró en el Hipódromo de Palermo en una noche para el recuerdo. Además, los fans presenciaron la coreografía de la canción "Juno", donde "la Nena de Argentina" estuvo como protagonista del tradicional "arresto", en uno de los momentos más comentados de la noche.

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Qué significan los "arrestos" en los shows de Sabrina Carpenter

Durante la presentación de Carpenter y como es frecuente en su tour "Short n’ Sweet", llegó el momento de la canción "Juno". Este tema consta de una puesta donde la actriz, con unas esposas rosas en mano, elige a algún espectador y lo sube al escenario.

En ese momento, la artista lo llama con tono pícaro y humor: "Estás bajo arresto por ser demasiado hot". Estos momentos famosos en sus shows ya tuvo a varias personalidades en escena, tales como Anne Hathaway, Nicole Kidman, Salma Hayek, Joe Keery, Margaret Qualley, Gigi Hadid y Millie Bobby Brown.

En esta ocasión, Sabrina eligió a María Becerra: "Maria. Oh, so bonita". Inmediatamente, la transmisión captó la reacción de la cantante argentina, quien se desabrochó su abrigo y mostró el corset que llevaba decorado con la bandera argentina.

Luego, la estadounidense lanzó la tradicional pregunta: "No sé si alguna vez te han arrestado, María… Pero, ¿me harías el honor de ser la ‘chica Juno’ más hermosa de Argentina esta noche?". Una propuesta que generó la exaltación de los fanáticos presentes y el entusiasmo de Becerra.

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