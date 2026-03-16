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Anmat prohibió productos capilares, cosméticos infantiles y un medicamento

La entidad justificó que los elementos contaban con ciertas irregularidades, tales como no tener registro pertinente o no poder verificar su procedencia

16 de marzo 2026 · 15:31hs
Los productos prohibidos no estaban en la base de datos de Anmat

Los productos prohibidos no estaban en la base de datos de Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) estableció tres prohibiciones a través de sus publicaciones en el Boletín Oficial. Entre estos elementos se encontraban cosméticos infantiles, productos capilares y un medicamento para tratar el mal de altura.

En primer lugar, la disposición 1388/2026 estableció la suspensión del uso, venta, distribución y publicidad de cosméticos infantiles al comprobar que carecían de inscripción sanitaria. La prohibición implicaba a brillos labiales y bálsamos de las marcas "MISS BEETY", "POLA AYIR", "MAGIC", "HOLD MORNING" y "MAGIC YOUR LIFE.

Tras los controles realizados por el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, se tomó la determinación luego de inspecciones en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de ello, el organismo pudo corroborar que no se encontraban inscriptos esos productos con los datos contenidos en su rotulado.

Por otro lado, mediante la Disposición 1389/2026, se prohibió la comercialización del medicamento Puna Cap, presentado como comprimidos recubiertos para tratar el mal de altura o soroche. Se detectó durante una inspección realizada en una farmacia de Tilcara, en Jujuy, donde el personal del lugar no podía corroborar el origen ni presentar la documentación requerida.

>> Leer más: Anmat prohibió una marca de lentes de contacto y un líquido para limpiarlos

Finalmente, la disposición 1390/2026 decretó la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el país de 17 productos capilares, bajo la marca "EMILSE ALISADOS".

La medida se debe a tareas de fiscalización del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, donde se detectaron publicaciones y ofertas de los productos en canales electrónicos y comercios, sin datos de inscripción sanitaria en el rotulado y sin registro en la base nacional de cosméticos. Entre los productos afectados aparecen alisado express, alisado con aceite de argán, alisado mota, alisado definitivo, alisado marroquino, aliplex, levanta muerto, lactoplastía, lumi seda efecto shock keratina, queratina hidrolizada, keratina express, botox capilar, cauterizador molecular, restaurador S.O.S., reparación S.O.S., reparador de puntas y máscara capilar tutti frutti.

Según explicaron, la exposición a este compuesto puede provocar irritación, ardor, enrojecimiento, lagrimeo y afecciones respiratorias, mientras que la exposición prolongada se asocia a hipersensibilidad, dermatitis alérgica e incluso carcinomas, principalmente nasofaríngeos.

Esta prohibición se mantendrá vigente en estos productos hasta que regularicen su situación y obtengan la correspondiente autorización sanitaria ante Anmat.

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