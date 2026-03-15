Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con una nueva tanda de bajas en el registro de medicina prepaga y ya suman 162 desde que asumió Javier Milei.

La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con una nueva tanda de exclusiones del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga y alcanzó a diez firmas más. Entre ellas aparece la Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario (Amtram ), que salió a responder con un comunicado en el que aseguró que no es ni ha sido una prepaga. Con esta decisión, ya son 162 las entidades dadas de baja desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La medida se inscribe en el proceso de depuración del padrón de prestadoras que viene impulsando el gobierno nacional y vuelve a poner bajo la lupa al sector de la medicina privada. Esta vez, el recorte abarcó a diez entidades y, según la versión oficial, el objetivo es dejar en el registro únicamente a firmas que acrediten actividad real y el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes.

La lista de entidades alcanzadas en esta nueva tanda incluye a Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga SA, Protección Médica SRL, ECSA Salud, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too SA, Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario , Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

El dato político y administrativo que el gobierno busca remarcar es la magnitud del operativo. No se trata de una medida aislada: con estas diez nuevas bajas, el número total de entidades excluidas del registro desde diciembre de 2023 ya asciende a 162 . En ese marco, la aparición de una entidad rosarina en la nómina le dio un impacto local inmediato a la decisión.

La reacción de la entidad rosarina

La inclusión de Amtram en el listado oficial generó repercusiones en Rosario y motivó una respuesta pública de la mutual. La entidad difundió un comunicado para llevar tranquilidad a sus asociados y despegarse de la figura de empresa de medicina prepaga.

“Ante consultas recibidas y para llevar tranquilidad a nuestros asociados y asociadas, informamos que la Mutual continúa desarrollando sus actividades con total normalidad”, señaló Amtram al inicio del texto.

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Luego apuntó directamente a la controversia generada por su aparición en la nómina oficial: “A raíz de versiones que circularon en algunos medios sobre la baja de AMTRAM como empresa de medicina prepaga, consideramos oportuno aclarar que AMTRAM no es ni ha sido una empresa de medicina prepaga, sino una entidad mutual que brinda servicios de salud a sus asociados dentro del marco legal correspondiente”.

En el mismo comunicado, la entidad sostuvo que la mención incluida en la resolución nacional responde a un antecedente administrativo que nunca derivó en una operatoria concreta como prepaga. “Dicha mención responde a una situación administrativa vinculada a una inscripción realizada en los inicios de la actividad de la Mutual que nunca se concretó como prepaga”, explicó.

Por último, Amtram insistió en que no hay cambios en la atención ni en las prestaciones que brinda a sus asociados. “Reafirmamos que todas las prestaciones y servicios de AMTRAM continúan funcionando normalmente, manteniendo su status institucional y sus registros vigentes ante los organismos correspondientes”, concluyó.

La explicación de la mutual apunta a marcar una diferencia clave: mientras el gobierno nacional la incluyó dentro de una tanda de bajas del registro de prepagas, la entidad asegura que nunca operó bajo esa figura y que su actividad siempre estuvo encuadrada como mutual.

Desde la Superintendencia, en tanto, sostienen que las bajas obedecen a incumplimientos administrativos o a la falta de acreditación de actividad efectiva. Bajo ese criterio, el organismo viene avanzando con una limpieza del padrón nacional que ya había tenido otras etapas y que ahora suma otro capítulo con impacto en Santa Fe, ya no sólo por el caso rosarino sino también por la inclusión de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución.

Otras entidades santafesinas alcanzadas por la depuración

El caso de Amtram y la Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución no son los únicos casos en Santa Fe dentro del proceso de depuración del registro nacional de prepagas que impulsa la Superintendencia de Servicios de Salud. Desde que asumió Javier Milei y en el marco de las 162 bajas acumuladas, también quedaron alcanzadas otras entidades con sede, presencia o fuerte inserción en la provincia.

Entre ellas figura la Mutual Personal John Deere Argentina, con sede en Granadero Baigorria, que fue dada de baja en enero de 2026. En esa misma tanda también apareció la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Ltda., cuyo registro como prestadora de medicina prepaga fue cancelado.

A esa lista se suma el Sanatorio San Jerónimo Norte SRL, cuya inscripción como entidad de medicina prepaga fue revocada durante el proceso de depuración encarado entre 2024 y 2025; y la Mutual Solidaria Génesis, una entidad con presencia histórica en la región que fue eliminada del registro por irregularidades administrativas.

También fue alcanzada la Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, una institución de extensa trayectoria en la ciudad de Santa Fe, cuya baja fue vinculada a irregularidades en la documentación requerida por la Superintendencia.

Otro caso de peso es el de la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra), que si bien tiene alcance nacional, posee sede central y una presencia decisiva en Sunchales y en toda la cuenca lechera santafesina. Según los registros oficiales, su inscripción como entidad de medicina prepaga para planes superadores fue cancelada a comienzos de 2026.

La nómina de entidades vinculadas con Santa Fe alcanzadas por este proceso incluye además a Emergencias Médicas Santa María SA, con operaciones en el centro y norte provincial, y a Medicina Asistencial Privada SRL, que operaba en distintas localidades del interior santafesino.