La Confederación Asiática confirma que "Irán va a jugar" el Mundial en Estados Unidos

En las últimas horas, luego de la amenza de Trump y las declaraciones del gobierno iraní, aseguran que los persas estarán en la Copa del Mundo

En medio del conflicto en Medio Oriente y a solamente tres meses del inicio del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, la presencia de la selección de Irán todavía no está confirmada y, a pesar de las declaraciones de las autoridades iraníes, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) afirma que jugarán la Copa del Mundo .

Si bien desde el gobierno iraní habían dado a entender que el conjunto persa no viajaría a la cita mundialista, Windsor John, secretario general de la AFC, aseguró que, por el momento, no está confirmada la retirada del seleccionado de Irán .

“Son miembros nuestros, queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar ”, confesó el dirigente desde una conferencia en Kuala Lumpur, en Malasia.

En la misma línea, agregó: “Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de Irán la que debe decidir si juega y, hasta el día de hoy, la federación nos dijo que van al Mundial ”.

2026-03-02 seleccion futbol iran La selección de Irán fue una de las primeras clasificadas al Mundial, pero su participación sigue en duda.

>> Leer más: La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Hace una semana, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, afirmó que “no hay condiciones” en las que el equipo nacional de su país pueda participar de la Copa del Mundo en territorio estadounidense debido al “gobierno corrupto que ha asesinado al líder Alí Jamenei”.

La amenaza de Donald Trump

Donald Trump, presidente estadounidense difundió un posteo en la plataforma Truth Social en la que escribió: “La selección nacional de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”.

Con este mensaje, Trump envió una advertencia clara para las autoridades del fútbol iraní, quienes en las próximas semanas podrían hacer oficial su retirada de la Copa del Mundo. Ante esta situación, la Fifa buscaría un reemplazante para el conjunto persa, que forma parte del grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Por su parte, la Fifa hizo énfasis en que la organización del Mundial no será alterada y que todo continúa con su programación estipulada, a excepción de los partidos que disputaría Irán y contarían con la participación de otro seleccionado.