Colapinto hizo "un trabajo excelente" en China y Alpine peleará "regularmente por los puntos"

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, destacó la labor del argentino y de Pierre Gasly en Shanghai, donde firmaron el primer doblete del equipo en 2026

Alpine dio un paso al frente en este Gran Premio de China y se ilusiona con cambiar su rumbo en la Fórmula 1 . Tras un 2025 para el olvido, Franco Colapinto y Pierre Gasly lograron sumar puntos los dos y, con apenas dos carreras, la escudería francesa ya acumula casi la mitad de las unidades que logró la temporada pasada .

En el circuito internacional de Shanghai, el equipo francés firmó su primer doblete de puntos desde el GP de Brasil en 2024 , donde Gasly subió al podio junto a Esteban Ocon luego de una carrera apasionante bajo una lluvia intensa. La ilusión de este fin de semana es que, incluso con varios eventos desafortunados, ambos pilotos supieron acomodarse para ver la bandera a cuadros entre los 10 primeros.

“Salir con nueve puntos y con Pierre y Franco sumando es un gran resultado para el equipo. Ambos pilotos hicieron un trabajo excelente y obtuvieron una buena recompensa para que el equipo lleve de regreso a Enstone después de un duro doble encabezado para comenzar la temporada”, expresó Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, según consignó Motorsport.

El rendimiento del A526, acompañado por las actuaciones de Gasly y Colapinto, ilusiona a la escudería francesa, que desde hace más de un año trabaja para revertir la compleja situación que atravesaba. El 2025 castigó duro a sus pilotos, quienes sufrieron las limitaciones del auto que no les permitía pelear por los puntos.

La aparición del safety car en la décima vuelta y el choque de Esteban Ocon a la salida de boxes complicaron al piloto argentino, pero no lo dejaron fuera de la carrera. A pesar de esos dos contratiempos, Colapinto dio pelea y alcanzó un 10º puesto que él mismo podría haber sido un mejor.

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En la misma línea, Briatore dejó en claro que no quiere que Alpine se conforme y que deben continuar con el desarrollo, pero valoró el primer paso dado en Shanghai. “Es el primer resultado con ambos autos en los puntos para el equipo esta temporada y demuestra que el equipo puede ser competitivo y luchar regularmente por los puntos”, afirmó.

El choque de Esteban Ocon a Franco Colapinto

El equipo de representación de Colapinto publicó un mensaje en redes sociales para pedir calma luego del incidente Ocon. “Por favor, no envíen mensajes de odio ni amenazas de muerte a Esteban, su familia ni al equipo Haas F1 Team. No va a deshacer el accidente y solo refleja mal sobre el fandom de Franco. Gracias por mantener el apoyo positivo y respetuoso”, expresó el management del piloto argentino.

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Vuelta 35/56 Franco saliendo de los boxes tuvo un toque con Ocon.



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El episodio se produjo en la vuelta 33, luego de que Colapinto ingresara a boxes con su monoplaza para cambiar neumáticos. El piloto francés se metió por el interior de la curva con dos ruedas sobre el pasto y golpeó la parte trasera del auto del argentino, lo que provocó un trompo para ambos. Pese al impacto, Franco pudo continuar la carrera.

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Tras la competencia, Ocon se acercó a Colapinto para disculparse por el incidente. “El toque fue culpa mía. Había un punto en juego y lo intenté. Me alegro de que no le haya arruinado la carrera y de que haya podido sumar”, aseguró. “No tengo bronca por el toque con Esteban. Me pidió perdón y está todo bien”, respondió el pilarense.

Críticas por el safety car

Más allá del incidente con Ocon, el piloto argentino también cuestionó algunas decisiones de carrera, especialmente la intervención del auto de seguridad.

“Arranqué muy bien, pasé a muchos autos y estaba adelante. Después un auto se queda parado y ponen safety car, algo que no tiene sentido. En otras carreras no lo ponen y acá sí. Eso es lo que más bronca me da”, explicó.

Pese al balance positivo por haber sumado su primer punto, Colapinto remarcó que el equipo deberá seguir trabajando para mejorar el rendimiento de cara a la próxima fecha del campeonato.