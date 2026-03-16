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Rescataron a un caballo atrapado en un subibaja de una plaza de San Lorenzo

El equino sorprendió a los vecinos que llegaron al espacio público. Los Bomberos Zapadores debieron romper parte del mobiliario urbano

16 de marzo 2026 · 15:19hs
El caballo cayó tendido tras quedar atrapado en el juego de la plaza

El caballo cayó tendido tras quedar atrapado en el juego de la plaza

Un caballo fue rescatado este domingo al mediodía por los Bomberos Zapadores de la localidad de San Lorenzo. Lo particular de la noticia es que el equino se había escapado y quedó atrapado en un subibaja de una plaza donde los chicos se divierten día a día.

Los vecinos llegaron a la plaza pasado el mediodía y se encontraron con un caballo tendido den el suelo, sufriendo por quedar atrapado en el tradicional juego donde los niños suben y bajan impulsados por sus piernas. Rápidamente dieron aviso a las autoridades que solicitaron la presencia de los bomberos sanlorencinos.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el equino tenía una su pata trasera derecha atrapada por la manija de agarre del juego, lo que impedía movilizarse.

CAballo San Lorenzo 16.3 (2)

Luego de resguardar el lugar y poner a salvo a los vecinos, los bomberos realizaron dos cortes con tijera multipropósito a batería para extraer la manija de agarre y de esa manera liberar la pata del animal.

Con su pata liberada, el caballo necesitó ayuda para erigirse, de todas formas, los uniformados no detectaron lesiones ni cortes. Posterior al rescate, un vecino, que se identificó como G., dijo ser el propietario del animal y se hizo cargo del resguardo.

Caballo San Lorenzo 16.3
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