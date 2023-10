Bjork lanzará una canción con Rosalía a beneficio de una causa islándica La artista anunció una colaboración con la catalana que saldrá en octubre, a beneficio de la lucha contra la pesca de criadero. 5 de octubre 2023 · 14:27hs

Bjork anunció una colaboración con Rosalía, que será lanzada en octubre.

Bjork sorprendió al mundo con el anuncio de una colaboración con Rosalía. Dos generaciones de artistas destacadas se unirán en una canción que será lanzada en el mes de octubre. La cantante islandesa dio a conocer la novedad este jueves a través de su cuenta de Instagram, donde además contó que las ganancias del tema serán destinadas a una lucha en defensa de la fauna de su país.

“Todas las ganancias van a ir a beneficio de la lucha contra los criaderos de peces en Finlandia”, afirmó Bjork en la publicación de redes, donde se extendió sobre la problemática. Según detalló, la gente del Fiordo Seyðisfjörður, en el este del país nórdico, está protestando contra este tipo de producción, que afecta al ecosistema natural. “Nos gustaría donar lo que surja de las ventas de la canción para ayudar con los costos legales de esta causa, y esperamos que pueda marcar un caso ejemplar para otros”, agregó.





El anuncio fue recibido con gran expectativa por el mundo de la música. Será la primera colaboración entre ambas artistas, aunque ya habían formado parte de un mismo proyecto que las puso en contacto. En 2020, las dos participaron del disco "KicK i" de Arca (el seudónimo de la venezolana Alejandra Ghersi). En esa ocasión, había trascendido que Rosalía ayudó a Bjork con unos versos en español del tema "Afterwards", cuya letra comienza con fragmentos de la poesía "Anoche cuando dormía" de Antonio Machado. Por su parte, la catalana declaró en varias ocasiones que la autora de "Army of me" es una de sus mayores referentas.





Sobre la causa que apoyará la canción, Bjork relató: “Islandia tiene el entorno natural más intacto de Europa. Hasta el día de hoy tiene a sus ovejas libres por las montañas en el verano, y a sus peces nadando libres por los lagos, ríos, y fiordos”. Sin embargo, explicó que los peces de criadero, en su mayoría salmones, están modificando el ADN de la especie, lo cual podría llevar a una eventual extinción. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bjork (@bjork) Además, apuntó que no existen legislaciones para controlar esta actividad. “Queremos colaborar con la creación e instalación de estrictas regulaciones en Islandia para proteger la naturaleza. La mayoría de la nación está de acuerdo con nosotros, así que esta protesta es sobreponer la voluntad de la gente en los sistemas de gobierno”, cerró.