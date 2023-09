Rosalía cumple 30 años: un huracán incontenible de música latina

Se ganó un lugar en la escena musical internacional, gracias a su búsqueda constante de innovar con nuevas características y performances en sus shows cautivaron a millones de fanáticos alrededor de todo el mundo y no solamente en la cultura latina. Su voz recorre los escenarios de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y cosecha aplausos y pasiones.

Recuerdos de su Cataluña natal

Rosalía Vila Tobella nació el 25 de septiembre de 1993 en Cataluña. Su pasión por la música proviene de su padre, José Manuel Vila, quien la instó a cantar cuando tenía siete años. Su talento fue formado desde chica. Tuvo como actividad principal las clases de baile en la escuela Ses Dansa de su pueblo, donde conoció distintos estilos musicales y se apasionó por el flamenco, a pesar de que este no era muy escuchado en su familia. Allí encontró su obsesión por aprender, animarse a nuevas cosas sin miedo y ser constante.

A los 16, ingresó en el Taller de Músics de Barcelona, donde cursó cuatro años, y estudió técnica vocal, guitarra eléctrica, piano y el lado teórico de la música, el lenguaje musical, la educación del oído y demás.

Ya con 17, sufrió una lesión en sus cuerdas vocales, lo que le requirió someterse a una cirugía. Tras su recuperación, la cantante volvió a la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde se graduó con una especialidad en flamenco.

El comienzo de su carrera

Enfocada en llegar al éxito, se dedicó por completo a su preparación artística y tuvo varias presentaciones en festivales. En uno de estos shows, en el que apenas había unos cien espectadores, la escuchó el cantante y productor Raul Refree, quien quedó cautivado por su talento y la acompañó en la creación de Los Ángeles, su primer álbum de estudio en 2017, por el que recibió una nominación a los premios Grammy como Mejor Nueva Artista.

Su crecimiento fue enorme y su talento se difundió por todos los países de habla hispana. En 2022, lanzó su disco Motomami, el cual fue recibido de gran manera por el público y obtuvo el aplauso general de la crítica por su innovadora combinación de ritmos urbanos latinos, flamenco y electrónica.

El éxito del Motomami World Tour

Con esta última gira, el Motomami World Tour, pasó por Argentina en agosto del año pasado, cuando visitó el Movistar Arena frente a 15 mil personas. Este tour tuvo 46 conciertos entre España, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, por los que recaudó más de 30 millones de dólares.

Una vez finalizado el recorrido de sus shows, participó de otros 18 conciertos durante el 2023 y, en marzo, regresó al país para estar presente en el Lollapalooza, uno de los festivales de música más grandes del mundo que pasa todos los años por el Hipódromo de San Isidro.

Mejores canciones

Probablemente las canciones más reconocida de Rosalía actualmente son “Despechá” (Motomami) y “La Noche de anoche” (junto a Bad Bunny). Su primer gran éxito fue “Malamente”, la cual la lanzó a la fama de manera masiva, y otros grandes hits de la cantante son “Con altura”, “Saoko”, “Beso”, “Tuya” y “Besos Moja2”, “Yo x ti, tú x mí” y muchas más.

La canción “Despechá” trascendió también en redes sociales y convirtió en una tendencia absoluta, con millones de usuarios utilizándola para challenges de bailes o videos compartidos.

Su relación con Rauw Alejandro

Rauw Alejandro es cantautor, bailarín y productor discográfico puertorriqueño que estuvo en pareja con Rosalía e incluso llegaron a estar comprometidos.

Se conocieron personalmente en 2019 en el lounge de un hotel en Las Vegas durante los Latin Grammys. Ambos cantantes dieron a conocer RR, un EP en el que interpretan cuatro canciones a dueto, y lanzaron el video de la canción Beso, en el que, durante un fragmento de este, se puede ver a Rosalía con un anillo de compromiso.

Apenas unos meses más tarde, se separaron y crecieron los rumores de una infidelidad, pero el mismo Rauw aclaró: “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. No podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

En los últimos días surgieron rumores de una posible reconciliación por la canción “Hayama Hana by Raúl”, una balada de casi seis minutos que es nada menos que una carta de amor para Rosalía.