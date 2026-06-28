Alex Ubago: "Ver que la música que uno hace traspasa generaciones es muy emocionante"

El cantautor español se presentará en la ciudad el 14 de noviembre, en el marco de una gira mundial por el 25º aniversario de su primer disco, “¿Qué pides tú?”

En 2001, una balada que iniciaba con un piano dramático se convirtió en un hit absoluto en Argentina y en casi cualquier rincón donde se hablara español. Ese tema era “Sin miedo a nada”, de un tal Alex Ubago , un joven español de por entonces apenas 20 años. El disco que incluía ese hit inolvidable era “¿Qué pides tú?”, que se vendió varios millones de copias en todo el mundo, catapultando de manera definitiva la carrera del cantautor.

Veinticinco años después de aquel suceso, Alex emprendió una gira mundial para celebrar el aniversario de su álbum debut. Ya estuvo en México, Estados Unidos y Europa. En Argentina, estará en Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y Córdoba, antes de cerrar su paso por el país con un show en Rosario, el 14 de noviembre, en La Segunda Arena (Cafferata 729).

En este espectáculo, que el español define como un “gran remember” que apuesta fuerte a la nostalgia, toca el disco “¿Qué pides tú?” completo, incluyendo exitazos como el homónimo, “A gritos de esperanza”, y el mencionado “Sin miedo a nada”, que contaba con la colaboración de Amaia Montero.

En el cuarto de siglo que pasó desde aquel disco hasta el presente, Ubago ha colaborado con infinidad de artistas internacionales como Laura Pausini, Luis Fonsi, Reik, y hasta Lali (con quien lanzaron el tema “Cuanto antes” en 2022). Además, publicó otros siete álbumes de estudio. A lo largo del camino, dos cosas se mantuvieron intactas: su vigencia y su vínculo intenso con Argentina, donde incluso llegó a vivir.

Como anticipo a su visita a la ciudad, Alex dialogó en exclusiva con La Capital y habló sobre su reencuentro con las viejas canciones.

- ¿Cómo fue el proceso de redescubrir las canciones del primer disco, sobre todo con aquellas que no habían sido singles y no eran parte de tu repertorio habitual?

La verdad que ha sido un proceso muy bonito el de preparación de esta gira, y el de la reedición del disco, que va a salir en septiembre. Además del disco como tal, con todas las canciones como salieron en su momento, vamos a incluir algunos contenidos extras muy chulos, como algunas maquetas y algunas reediciones nuevas de las canciones. Respecto a la gira y a revisitar las canciones, porque estamos tocando el primer álbum íntegramente en este show, ha sido un viaje. Fue mirar hacia atrás y volver a tocar algunas canciones que hacía muchísimo tiempo que no tocaba. Había partes, arreglos, estrofas que incluso había llegado a casi olvidar. Y al volver a ensayarlas fue como redescubrirlas y sentirlas de otra manera, porque 25 años después eres otra persona.

- Eras muy joven además cuando escribiste esas canciones. ¿Qué te pasó al reencontrarte con la obra de ese Alex?

En parte me sorprende, la verdad. Son cosas de las que no eres consciente cuando tienes 20 años, pero cuando las ves con la perspectiva del tiempo me sorprende. Tengo un hijo que va a cumplir 14 años y no está tan lejos de los 17 que tenía cuando escribí muchas de las canciones de ese primer disco. Me sorprende el grado de madurez sentimental y las cosas que escribía siendo tan jovencito. Hay algunas que bajo mi punto de vista han envejecido mejor que otras, pero ha sido un proceso muy bonito y emocionante.

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- ¿Cómo fue la reacción de la gente en vivo antes estas canciones que hacía tanto no sonaban en tus conciertos?

La verdad que es espectacular. Empezamos la gira a finales del 2025, con un bloque de varios países de Europa. Después estuvimos en Estados Unidos y en México. Todos los conciertos han sido increíbles a nivel de energía y entrega del público. Creo que en ese feedback juega un papel fundamental la nostalgia, y la capacidad de las canciones de transportarnos a distintos momentos de nuestra vida. Eso se vive con mucha pasión, mucha ilusión. Se juntan una serie de sentimientos en los shows que están haciendo que sea brutal.

- ¿Te parece que el hecho de que sea una gira que celebra este disco en particular hace que se esté acercando nuevo público a estos conciertos?

Creo que sí. De todas maneras siento que siempre he tenido un público muy variado, desde el principio. Me acuerdo que en los primeros años había una gran parte de público joven, que tenía la edad que tenía en ese momento o incluso menos, pero también una buena parte de público adulto. Al día de hoy, hay mucha gente de mi público que ha crecido conmigo pero también hay público joven que se suma y que me está descubriendo ahora. Es muy bonito ver veinteañeros que vienen a los conciertos porque escuchaban mis canciones con sus padres. Ver que la música que uno hace traspasa generaciones te hace sentir un poco viejo pero también es muy emocionante.

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- Es muy notable que visites cinco ciudades de Argentina. ¿Por qué la voluntad de seguir acercándote al público de distintos lugares del país?

Creo que ahora voy a pocos lugares incluso. He recorrido Argentina de norte a sur, desde la primera ciudad del norte a la última ciudad del sur. Claro que eso fue en una época en la que era más joven y aventurero, pero me encanta tocar. Tengo la grandísima suerte de que mi música se escucha en muchos países, pero muchas veces vamos a tocar a las dos o tres ciudades grandes. Con mis promotores y con mi manager hemos hablado mucho de esta intención de tocar con más profundidad en cada país, porque sabemos que hay ciudades donde hay un público muy numeroso que quiere ir a escucharnos. A mí me encanta hacerlo y lo disfruto mucho. En el caso de Rosario, es un sitio al que llegan muchos artistas y muchos conciertos. Pero hay otros donde no es tan común que se presenten artistas extranjeros y allí la gente es especialmente agradecida y entregada. Me acuerdo que por el 2014 conocí a un promotor argentino y le dije que quería ir a más ciudades del país. Porque sabía por compañeros como Rosana, Sergio Dalma, o Carlos Baute que habían tocado en Argentina mucho más allá de Buenos Aires, Córdoba y dos ciudades más. Desde entonces, he recorrido mucho. Incluso he llegado a vivir en Buenos Aires una temporada. Me instalé allí durante unos meses para poder conocer el país, con lo cual el vínculo con Argentina va mucho más allá. Tengo una conexión muy grande. Me siento muy a gusto ahí, muy cerca de casa. Son muchas cosas las que nos unen y estamos muy cerca los argentinos de los españoles.

- Sos claramente un artista melódico, pero tu puesta en vivo suma matices de distintos géneros a las canciones. ¿Sentís que la gente se sorprende al verte por primera vez en vivo?

Es así, totalmente. Es algo que defiendo y me siento muy orgulloso de mi directo, no sólo por mí sino por todo el equipo que me acompaña desde hace mucho años. Creo que mi directo sí puede sorprender a mucha gente que igual tiene ese prejuicio por ser un artista melódico. Al final tendemos mucho a encasillar, y es verdad que soy un baladista, pero mi música es mucho más que solo baladas. Y en el directo es cuando más se aprecia, porque hay colores, ritmos, intensidades. Hay momentos del show con mucha energía, otros más íntimos. Evidentemente no soy Iron Maiden, pero sí que en mi show hay rock y un poquito de pop rock, otros matices que van sin dudas más allá de la balada.

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- Llevás gran parte de tu vida con la música, ¿qué te sorprende todavía?

Por suerte, todavía me sorprenden canciones que escucho, de otros artistas. Me sorprendo a veces a mí mismo cuando escribo algo que me gusta y me pone contento. También me sorprenden muchos artistas jóvenes, el público, lugares que conozco por primera vez gracias a la música. Ahora por ejemplo acabamos de hacer una gira por varios países de Europa en los que no había tocado nunca, como Alemania, Francia, Inglaterra, Austria, Holanda, Suiza, Italia. Y me ha sorprendido encontrarme en cada lugar con un público numeroso que cantaba mis canciones. Me ha sorprendido ver cómo los latinos y los españoles estamos repartidos por todo el mundo, y cómo hay una tremenda diversidad de procedencias y nacionalidades en ciudades tan variopintas de todo el mundo. Hemos llegado a tocar hasta en Japón, y ha venido algún japonés perdido que andaba por ahí, pero sobre todo latino y españoles.