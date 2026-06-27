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El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

Fue la tarde del viernes en Cisneros al 6400, en la villa La Lagunita, el hombre de 18 años pretendía golpearla con un pico y una pala. Fue detenido e internado en un hospital.

27 de junio 2026 · 15:20hs
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El joven reducido mediante el uso de la Taser

El joven reducido mediante el uso de la Taser

A primer hora de la tarde del viernes desde el sistema 911solicitaron refuerzos policiales por un hombre que se encontraba agresivo y portaba un hacha y un pico. Los efectivos que intervinieron en el operativo agotaron todos los medios persuasivos para que el atacante depusiera su actitud, ya que amenazaba con golpear a su madre. Por lo tanto, un suboficial del Grupo Táctico Multipropósito (GTM) hizo uso del dispositivo electrónico de inmovilización, a través de la pistola Taser.

En La lagunita

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos policiales de la Unidad Regional II en un domicilio de Cisnero al 6400. Con el arma de baja letalidad que se usa habitualmente para el el uso gradual de la fuerza, lograron reducir y aprehender al agresor. El joven, identificado como Isaías Gabriel J. de 18 años, fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez para recibir la atención médica por protocolo, y luego llevado a sede policial. Asimismo se procedió al secuestro del hacha y el pico con el cual el agresor intentó atacar a su madre.

Leer más. Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Otros casos

En marzo de este año un hombre de 32 años fue detenido en un procedimiento policial por violencia de género, en Lavalle al 4100. El aprehendido había amenazado a los uniformados con arrojarle una viga, lo que provocó la utilización de la pistola Taser por parte de uno de los agentes.

Fuerzas del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II llegaron a la vivienda en la zona sur de Rosario el viernes cerca de las 23.30, alertados por el llamado de una mujer que estaba siendo agredida y amenazada por su pareja.

El gobierno de Santa Fe capacitó a los agentes para el uso de armas de baja letalidad . Inicialmente ingresaron a la policía 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna, adquiridas tras una licitación. El Ministerio de Justicia y Seguridad dictó una resolución que protocoliza el uso progresivo de la fuerza, con el fin de asegurar que los agentes sigan los procedimientos adecuados al emplear estas herramientas.

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