Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

El informe preliminar ya está incorporado a la causa que investiga el fallecimiento de la conductora este viernes a la noche en Acassuso

Se conocieron los resultados iniciales de la autopsia de Ernestina Pais, tras su fallecimiento en un accidente vehicular

La muerte de Ernestina Pais a los 54 años generó conmoción en Argentina. La conductora falleció este viernes, luego de que su vehículo fuera embestido por el Tren de la Costa en un cruce ferroviario de Acassuso, partido de San Isidro.

Según reportes preliminares de la investigación, Pais habría atravesado con la barrera baja, intentando esquivar las vallas. El episodio fue registrado por varias cámaras de seguridad municipales de la zona, que determinaron que el hecho ocurrió exactamente a las 19:25 .

Este sábado se conoció el reporte de la autopsia, que ya se encuentra incorporado a la causa que investiga causales de muerte y tramita en la UFI de Boulogne, a cargo de la fiscal Paula Hertrich .

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Según el informe, la conductora murió a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente: la víctima presentaba un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una contusión esplénica (lesión en el bazo frecuente en este tipo de impactos).

Durante la autopsia también se tomaron muestras de ADN, de sangre y orina. Estas últimas serán sometidas a estudios toxicológicos y determinarán si Pais circulaba bajo efectos de alguna sustancia. Se espera que los resultados demoren semanas.