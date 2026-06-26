Horas antes de morir, Gonzalo Bracamonte había ingresado a la cárcel. Había sido trasladado desde un penal de Rosario

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero.

Un crimen ocurrido en la cárcel de Piñero en el año 2023 comenzó a abordarse en un juicio oral este viernes. La víctima fue un recluso de 36 años que recién ingresaba a ese penal, trasladado desde una cárcel de Rosario a poco tiempo de cumplir su condena.

El 22 de noviembre de 2023 por la mañana Gonzalo Bracamonte fue apuñalado en medio de una gresca. Sin embargo, la investigación determinó que la víctima fue quien inició la agresión que luego Alexis Bartozetti, ahora acusado, respondió para defenderse.

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La Fiscalía pide 5 años de prisión como condena que deberá unificarse a una pena única de 8 años y 3 meses.

Una pelea entre reclusos

El hecho ocurrió en una celda de tránsito, horas después de que Bracamonte ingresara a Piñero tras ser trasladado desde la Unidad Penitenciaria Nº 3 de Rosario ubicada en Richieri y Zeballos. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en el que comenzó una discusión entre los internos y Bracamonte terminó apuñalado.

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La causa llegó a juicio con las fiscales Marina Vigo y Anabel Cerutti, quienes sostienen que Bartozetti "respondió la agresión de manera desproporcionada" mediante el uso de un arma blanca. Le provocó a Bracamonte dos heridas cortantes en la zona de la sien, una en el pómulo izquierdo, una en la espalda y otra en el pecho.

En ese sentido las fiscales solicitaron la pena de 5 años de prisión para Bartozetti por los delitos de homicidio con exceso en la legítima defensa. El juez a cargo del debate será Alejandro Cardinale y la pena, en caso de confirmarse, se unificará con una anterior que significará un total de 8 años y 3 meses de prisión efectiva.