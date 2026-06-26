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Después de la denuncia de Cecilia Ce, una periodista reveló su experiencia con Nacho Levy: "Yo pude salir"

Sofía Monachelli contó que mantuvo una relación de más de dos años con el periodista cuando él era su profesor en Deportea

26 de junio 2026 · 19:38hs
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Tras la denuncia de Cecilia Ce

Tras la denuncia de Cecilia Ce, una periodista de Cronica TV habló sobre su relación con Nacho Levy

Luego de que la psicóloga y escritora Cecilia Ce utilizara sus redes sociales para denunciar la violencia psicológica que sufrió durante su relación con el periodista Nacho Levy, otra mujer decidió contar públicamente una experiencia similar. Se trata de Sofía Monachelli, periodista de Crónica TV, quien reveló al aire que también vivió una relación marcada por la violencia psicológica con Levy.

Cabe recordar que, hace apenas unos días, Cecilia Ce hizo pública su denuncia sobre la violencia emocional que aseguró haber padecido durante su vínculo con el periodista. Tras la repercusión de sus declaraciones, Levy fue desvinculado de La Garganta Poderosa, organización de la que era uno de sus fundadores y referentes. En ese contexto, el testimonio de la psicóloga también impulsó a otras mujeres a compartir sus propias experiencias.

Durante una emisión de Crónica TV, Sofía Monachelli habló por primera vez sobre la relación que mantuvo con Levy durante más de dos años. Según contó, lo conoció cuando tenía 18 años y estudiaba en Deportea, donde él era profesor. Fue entonces cuando comenzaron un vínculo amoroso que describió como “una relación violenta, que me llenó de inseguridades, de miedos y de no poder contar lo que me estaba pasando”.

>> Leer más: Tras la denuncia de Cecilia Ce, La Garganta Poderosa echó a Nacho Levy de la organización

Qué dijo Sofía Monachelli

En su relato, Sofía Monachelli recordó que conoció a Nacho Levy cuando tenía 18 años y estudiaba en Deportea, donde él era docente.

“Yo cuando tenía 18 años, cerca del 2007 o 2008, estudiaba en Deportea y Nacho Levy era mi profesor”, contó. Según explicó, mantuvieron una relación durante aproximadamente dos años y medio y aseguró que el testimonio de Cecilia Ce la impulsó a hablar públicamente.

“Escuchándola, o mejor dicho leyéndola, hubo una frase que me atravesó: ‘Yo pude salir’. Y yo sentí exactamente lo mismo”, expresó al aire.

La periodista explicó que casi dos décadas después de su relación, pudo comprender lo que había vivido. “Hace veinte años nadie hablaba de esto. Entendí con el tiempo que fue una relación violenta, que me llenó de inseguridades, de miedos y de no poder contar lo que me pasaba”, sostuvo. Y sumó: “Por suerte hoy tengo una relación muy sana, llena de amor, tengo un nene de ocho años. Pude cambiar, pude revertir la situación y pude seguir trabajando en el medio”.

Monachelli también reveló que una persona cercana a Levy fue clave para que pudiera terminar la relación: “Yo pude salir de esa relación porque una persona muy allegada a él, que jamás nombraría, pero que fue otra mujer, me dijo: ‘Vos te merecés algo mejor, dejalo’”.

Además reveló: “Cuando lo dejé tuve que cambiar hasta el número de teléfono porque se me quedaba sin batería de la cantidad de llamadas y mensajes que recibía”.

Sobre los motivos que la llevaron a hablar ahora, reflexionó: “No sé si, de haberlo contado antes, quizás hubiese podido evitar que alguna de las chicas pasara por lo mismo. Yo no quiero pegarle a alguien que está en el piso. Solo pienso que, si lo hubiese dicho antes y no lo hice, bueno… lo estoy diciendo ahora”.

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>> Leer más: Tras denunciar a Nacho Levy, Cecilia Ce recibió el apoyo de Gloria Carrá

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