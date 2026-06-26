Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

En su primera presentación oficial, el funcionario que reemplazó a Manuel Adoni confirmó que brindará una conferencia de prensa todos los martes

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier , afirmó este viernes que es un “honor” ser la voz de Javier Milei . Lo hizo en su primera aparición pública en el cargo que, hasta hace pocos días, ocupó Manuel Adorni . Aunque no respondió preguntas .

En su presentación, Ravier elogió a Milei, con quien escribió un libro meses atrás, e hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso.

“Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad. A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo presidente, porque subestimaron el poder de las ideas” , dijo.

En esa línea, continuó: “No solo eso, en apenas dos años transformó la economía, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie ”. Según indicó, la Argentina en la que asumió Milei estaba “desequilibrada en lo fiscal, monetario y cambiario, con parches y mucho dolor en la sociedad”.

En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública. El objetivo de esta nueva etapa será comunicarles a los… pic.twitter.com/UzCFNTwuCD — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) June 26, 2026

“En 2025 ya se podía ver orden, y no me refiero solo al orden público, sin piquetes y con avances sólidos en seguridad, sino también al orden en las cuentas públicas, en la hoja de balance del Banco Central (BCRA) y en la eliminación de restricciones en el mercado de cambio”, siguió.

También resaltó la baja de la inflación y la indigencia, para luego sintetizar: “Por supuesto que sigue habiendo problemas. Estamos a mitad de camino. Pero es por acá”.

Adorni, comunicación pública y el periodismo

Desmarcándose de Adorni, el nuevo portavoz indicó que uno de sus objetivos será “comunicarles a los ciudadanos, del modo más claro y contundente posible, cómo las reformas del gobierno tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos”.

"En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un Ejecutivo y la conversación pública", reflexionó.

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Sobre el final de la lectura de su discurso, Ravier dijo que concibe "al periodismo como un eje central en la democracia del país".

"Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad", resaltó. Y señaló que brindará una conferencia de prensa cada martes, a las 11.