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El uno x uno de Argentina: Lautaro fue la determinación de un goleador que estaba decidido a gritar

El Toro estuvo un escalón por encima del resto y lo bueno es que reencontró con el gol. Los rosarinos Lo Celso y Messi, dos fieras en la pelota detenida

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

28 de junio 2026 · 01:53hs
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Los futbolistas de Argentina en la previa del partido ante Jordania

Selección Argentina

Los futbolistas de Argentina en la previa del partido ante Jordania, en el cierre de la fase de grupos del Mundial.

Lautaro Martínez fue el destacado en el triunfo por 3 a 1 de Argentina sobre Jordania, en el cierre del Grupo J del Mundial 2026. El Toro marcó su primer gol en Mundiales, lo que es una gran noticia para él y para el equipo. Giovani Lo Celso y Lionel Messi se subieron al podio con goles de tiro libre.

Los puntajes de Ovación

Emiliano Martínez 5: Recibió su primer gol en el Mundial. Le legaron poco y no alcanzó al manotear el remate que fue el descuento de Jordania.

Exequiel Palacios 5: Jugó en un posición que no es la habitual, como lateral. Trató de ser prolijo pero no gravitó como lo hace en el mediocampo.

Marcos Senesi 6: Tuvo su debut mundialista. Mostró personalidad y guapeza. Le cometieron el penal cuando fue a disputar una pelota en el área de enfrente.

Nicolás Otamendi 5,5: Ante a ausencia de Messi fue el capitán, mostró su enjundia habitual y es el primer relevo de los titulares Cuti Romero y Licha Martínez.

Nicolás Tagliafico 5: Tuvo predisposición para atacar, pero no llegó a ser decisivo en sus avances por la banda izquierda. Lo bueno es que se recuperó de la lesión que tuvo en el Mundial.

>>Leer más: Maxi Rodríguez con La Capital en Dallas: "Scaloni y Messi ganaron todo y son las mismas personas"

Leandro Paredes 5,5: El jugador de Boca manejó los hilos en el mediocampo, metió buenos pases entre líneas y en el complemento perdió intensidad.

Giuliano Simeone 5,5: Jugó bien abierto por la derecha, intentó desbordar y careció de profundidad para hacer pesar su velocidad.

Giovani Lo Celso 7: Jugó uno de los partidos más importantes de su vida. Al fin pudo debutar en un Mundial y en el tiro libre agarró la pelota, no dejó que nadie se le arrime y clavó un golazo. Le anularon otros dos.

Nicolás Paz 5: Le costó encontrar espacios a espaldas de los jugadores de Jordania. No gravitó para asistir a los delanteros y todavía le falta para ganarse un lugar entre los titulares.

Julián Álvarez 5,5: Todavía no es 9 picante e incontenible que fue en Qatar. No está fino con la pelota y todavía le queda lejos el arco rival.

Lautaro Martínez 7,5: Comenzó el partido decidido a hacer un gol. Fue a cada pelota con determinación, estuvo más asociado al circuito de juego y no le pesó patear el penal ante la ausencia de Messi.

>>Leer más: Más allá de Messi: los tres mosqueteros que deben aparecer en el Mundial

Ingresaron en Argentina

Thiago Almada 5: Jugó los últimios 30 minutos, cuando el partido ya tenía poco ritmo y cuidó la pelota más de lo que la arriesgó.

Lionel Messi 7: Lo de Leo ya es una cosa de locos. Jugó apenas media hora y otra vez estiró las redes. Anotó su sexto gol en este Mundial y en cada partido se supera a sí mismo.

Alexis Mac Allister 5,5: Su ingreso fue para administrar el balón en el mediocampo y lo hizo bien. Hoy es el mediocampista más importante de la selección.

Valentín Barco 5: El Colo tuvo su movilidad habitual y también se preocupó por asegurar cada pase para que la tenencia sea del equipo albiceleste.

José Manuel López -: Jugó pocos minutos, pero se dio el lujo de debutar en un Mundial y sabe que tiene por delante dos delanteros con mucha trayectoria.

Lionel Scaloni, el DT 6: Armó un equipo totalmente alternativo y el mérito es que Argentina mantuvo el protagonismo desde el minutos uno hasta el final. Hay varias cosas por corregir en el retroceso, pero cuando poner a Messi encuentra todas las soluciones

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