El uno x uno de Argentina: Lautaro fue la determinación de un goleador que estaba decidido a gritar

Lautaro Martínez fue el destacado en el triunfo por 3 a 1 de Argentina sobre Jordania, en el cierre del Grupo J del Mundial 2026. El Toro marcó su primer gol en Mundiales, lo que es una gran noticia para él y para el equipo. Giovani Lo Celso y Lionel Messi se subieron al podio con goles de tiro libre.
Los puntajes de Ovación
Emiliano Martínez 5: Recibió su primer gol en el Mundial. Le legaron poco y no alcanzó al manotear el remate que fue el descuento de Jordania.
Exequiel Palacios 5: Jugó en un posición que no es la habitual, como lateral. Trató de ser prolijo pero no gravitó como lo hace en el mediocampo.
Marcos Senesi 6: Tuvo su debut mundialista. Mostró personalidad y guapeza. Le cometieron el penal cuando fue a disputar una pelota en el área de enfrente.
Nicolás Otamendi 5,5: Ante a ausencia de Messi fue el capitán, mostró su enjundia habitual y es el primer relevo de los titulares Cuti Romero y Licha Martínez.
Nicolás Tagliafico 5: Tuvo predisposición para atacar, pero no llegó a ser decisivo en sus avances por la banda izquierda. Lo bueno es que se recuperó de la lesión que tuvo en el Mundial.
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Leandro Paredes 5,5: El jugador de Boca manejó los hilos en el mediocampo, metió buenos pases entre líneas y en el complemento perdió intensidad.
Giuliano Simeone 5,5: Jugó bien abierto por la derecha, intentó desbordar y careció de profundidad para hacer pesar su velocidad.
Giovani Lo Celso 7: Jugó uno de los partidos más importantes de su vida. Al fin pudo debutar en un Mundial y en el tiro libre agarró la pelota, no dejó que nadie se le arrime y clavó un golazo. Le anularon otros dos.
Nicolás Paz 5: Le costó encontrar espacios a espaldas de los jugadores de Jordania. No gravitó para asistir a los delanteros y todavía le falta para ganarse un lugar entre los titulares.
Julián Álvarez 5,5: Todavía no es 9 picante e incontenible que fue en Qatar. No está fino con la pelota y todavía le queda lejos el arco rival.
Lautaro Martínez 7,5: Comenzó el partido decidido a hacer un gol. Fue a cada pelota con determinación, estuvo más asociado al circuito de juego y no le pesó patear el penal ante la ausencia de Messi.
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Ingresaron en Argentina
Thiago Almada 5: Jugó los últimios 30 minutos, cuando el partido ya tenía poco ritmo y cuidó la pelota más de lo que la arriesgó.
Lionel Messi 7: Lo de Leo ya es una cosa de locos. Jugó apenas media hora y otra vez estiró las redes. Anotó su sexto gol en este Mundial y en cada partido se supera a sí mismo.
Alexis Mac Allister 5,5: Su ingreso fue para administrar el balón en el mediocampo y lo hizo bien. Hoy es el mediocampista más importante de la selección.
Valentín Barco 5: El Colo tuvo su movilidad habitual y también se preocupó por asegurar cada pase para que la tenencia sea del equipo albiceleste.
José Manuel López -: Jugó pocos minutos, pero se dio el lujo de debutar en un Mundial y sabe que tiene por delante dos delanteros con mucha trayectoria.
Lionel Scaloni, el DT 6: Armó un equipo totalmente alternativo y el mérito es que Argentina mantuvo el protagonismo desde el minutos uno hasta el final. Hay varias cosas por corregir en el retroceso, pero cuando poner a Messi encuentra todas las soluciones