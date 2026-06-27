Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

El Charrúa recibe a Muñiz, mientras que el Salaíto y el equipo de Alvear visitarán a Juventud Unida y El Porvenir. Los tres cotejos se jugarán este sábado a las 15

Primera C. Central Córdoba clasificó en la Copa Santa Fe y esta tarde a las 15, sale a jugar ante Muñiz por la cuarta categoría.

Los tres clubes del ascenso comienzan la segunda rueda del torneo de la Primera C . Será la etapa importante donde todos apuntan el primer puesto de las Zona A y B en busca del ascenso a Primera B o clasificar al reducido por el otro cupo a la tercera categoría.

La fecha será la 17, primera de las revanchas, y los encuentros que disputarán Central Córdoba , Argentino y Leones FC comenzarán este sábado a las 15.

Después del parate de 15 días y de jugar los cruces por la tercera etapa en la Copa Santa Fe 2026, se viene un segundo semestre bravo para los tres equipos locales que participan en la cuarta categoría.

El panorama no es el mejor tanto para el Charrúa como para el Salaíto, ya que ambos tuvieron un flojo andar y deberán cambiar sí quieren aspirar al reducido. Por su parte, el equipo de la familia Messi sacó un aprobado en la primera participación en el torneo de la AFA.

Córdoba vuelve al Gabino Sosa

El Charrúa inicia la segunda rueda en casa y será ante Muñiz a partir de las 15 con el arbitraje de Roberta Echeverría.

Al equipo se sumaron dos incorporaciones: Aaron Quijano (Central Ballester) y Mirko Pfarherr. Se desvincularon Renzo Altamura, Gino Albertengo y Brian Otero.

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El once para esta tarde sería con Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Facundo Galli y Stéfano Pizzio; Mirko Pfarheer, Nery Domínguez, Joaquín Messi y Cristian Sánchez; Marcos Córdoba y Franco Fernández.

El albo ante Juventud Unida

Argentino se presenta en el nuevo estadio de Juventud Unida a las 15 y con el arbitraje de Iván Castelú Coca. El Albo, por ahora con la dupla técnica de Ricardo Moreira y Lisandro Ríos a cargo, deberá afrontar un dura segunda rueda para mejorar su campaña.

Se desvincularon tres jugadores: Carlos Raga, Dago Sánchez y Facundo Aronna. A ellos hay que agregar al técnico José Previti, quien fue despedido.

El probable once sería con Francsico Olivera; Joaquín Cejas, Bruno Cabrera, Thiago Celes y Thiago Bartalini; Juan Cisneros, Manuel Correa, Theo Guiñazú y Luciano Fernández; Octavio Rubarth y Lautaro Torrez.

Leones FC viaja a Gerli

El equipo de Alvear se presenta en Gerli ante El Porvenir, a partir de las 15, con el arbitraje de Gabriel Flores. Los dirigidos por Franco Ferlazzo marchan segundos con 27 puntos y están a dos unidades de Luján (29), líder en la Zona B.

La institución abrochó cuatro incorporaciones: Lionel Segovia (Costa Brava de General Pico), Nicolás Giménez y Gustavo Britos (Atlas) y Gonzalo Gómez (Midland).

Leones FC iría con Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Rodrigo Quinteros, Lucas Zapata y Mario Senra; Franco Tanneur, Marcos Benítez, Cristian Bonesso y Adrián Collera; Gonzalo González y Leandro Duarte.