Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

El episodio tuvo gran repercusión debido al amplio operativo policial por el fallecimiento de una persona en situación de calle

El cuerpo fue trasladado desde el centro hasta el Instituto Médico Legal.

La policía rosarina confirmó este viernes la muerte de un hombre que se descompensó en el centro de la ciudad. La denuncia generó un operativo nocturno con múltiples cortes de tránsito y la Justicia provincial esperaba los resultados de exámenes para corroborar la causa del deceso.

El procedimiento comenzó alrededor de las 19 de este jueves por el aviso sobre una persona en situación de calle. Las fuerzas de seguridad provinciales constataron el fallecimiento en Entre Ríos y Zeballos . Si bien no había indicios o testimonios referidos a una agresión, los agentes se encargaron de liberar la zona y empezar a buscar testigos para esclarecer lo ocurrido.

Después del despliegue, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML). El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió la autopsia con el fin de verificar los primeros reportes médicos sobre el incidente.

Fuentes judiciales adelantaron que la primera inspección del cadáver apuntaba hacia una muerte por causas naturales . Mientras tanto, el caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos.

Hasta el momento del traslado, la persona no había sido identificada por las autoridades. El cuerpo había quedado tendido cerca de la ochava sudoeste del cruce de calles vecino a la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

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El operativo en el centro tuvo mucha repercusión porque se implementaron dos cortes de tránsito simultáneos para resguardar el lugar donde se produjo el deceso. La circulación se normalizó unas horas más tarde.

Mientras trabajaban las fuerzas de seguridad se implementó un desvío por 9 de Julio en calle Entre Ríos. Tampoco se podía doblar desde Zeballos, ya que había varios patrulleros y motocicletas del personal encargado del procedimiento.