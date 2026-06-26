Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Los trabajos en la zona norte de la ciudad contemplan la ejecución de pavimiento en 145 cuadras. El intendente Javkin analizó el impacto

Se puso en marcha una intervención histórica en Empalme Graneros que cambiará por "completo" la zona noroeste de la ciudad, según aseguró el intendente Pablo Javkin. Se trata de un extenso plan de obras que incluye pavimento definitivo, apertura de calles, eliminación de zanjas, obras hidráulicas y la construcción de plazas y parques.

La transformación más grande de la historia de Empalme beneficiará directa e indirectamente a 37 mil vecinas y vecinos. Es impulsada por la Municipalidad de Rosario junto al gobierno de la provincia de Santa Fe y cuenta con una inversión total de $45.836.260.187,49.

Los trabajos contemplan la ejecución de pavimento definitivo en 145 cuadras y 24 de carácter provisorio, apertura de calles, construcción de plazas y parques, eliminación de zanjas, obras hidráulicas (que involucran instalación de nuevos conductos, cámaras y sumideros para mejorar el drenaje de agua), y ejecución de cordones cuneta.

“Este es, sin duda, uno de los días más importantes que me tocó como intendente de esta ciudad”, manifestó Javkin, en el marco de la recorrida por la mega obra en el Distrito Noroeste que arrancó este viernes.

“Ustedes saben que Empalme Graneros es un barrio que, además de tener mucha historia, creció de distintas maneras, y ahora lo vamos a tomar integralmente. Son seis zonas enteras, 169 cuadras a la vez”, detalló el intendente, tras recordar que previamente se realizó pavimento a nivel definitivo en casi 60 cuadras. "Es una intervención integral del barrio que incluye espacios públicos como el parque Ottone. Esto no se ha hecho nunca", destacó.

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Una por una, las intervenciones

Los ejes centrales de la intervención son el pavimento definitivo, el saneamiento hídrico y la construcción de nuevos espacios verdes para el disfrute de la comunidad. Entre los trabajos técnicos a llevar a cabo se encuentran: